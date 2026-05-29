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COMEDK Result 2026 आया! अब किस आर्किटेक्चर कॉलेज में मिलेगा एडमिशन का सुनहरा मौका?

COMEDK UGET 2026 का रिजल्ट आज शाम 4 बजे जारी होगा. छात्र comedk.org पर जाकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. जानिए कर्नाटक के टॉप आर्किटेक्चर कॉलेजों की पूरी लिस्ट और एडमिशन से जुड़ी अहम जानकारी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 29, 2026, 03:36 PM IST
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COMEDK Result 2026 आया! अब किस आर्किटेक्चर कॉलेज में मिलेगा एडमिशन का सुनहरा मौका?

COMEDK Result 2026: कर्नाटक में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. COMEDK UGET 2026 का रिजल्ट आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा. रिजल्ट आने के बाद छात्र अपनी रैंक और स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट comedk.org पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. खास बात यह है कि इस स्कोर के जरिए छात्र कर्नाटक के कई बड़े आर्किटेक्चर कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे. ऐसे में अब छात्रों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस कॉलेज में एडमिशन का बेहतर मौका मिल सकता है. कई छात्र अभी से अपने पसंदीदा कॉलेज और लोकेशन को लेकर प्लानिंग शुरू कर चुके हैं.

कब आएगा रिजल्ट?

COMEDK यानी Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka आज 2026 अंडरग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. छात्र शाम 4 बजे के बाद अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे. रिजल्ट में उम्मीदवारों की रैंक भी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन मिलेगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें. रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी और उसी के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा. यही वजह है कि अब छात्रों की नजर अपनी रैंक पर टिकी हुई है.

कौन से कॉलेज हैं खास?

इस बार COMEDK स्कोर के जरिए कर्नाटक के कई बड़े आर्किटेक्चर कॉलेजों में दाखिला मिलेगा. इनमें बेंगलुरु का BMS School of Architecture, MS Ramaiah Institute of Technology, RV College of Architecture, Reva University और Dayananda Sagar College of Architecture जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इसके अलावा मैसूरु, मंगलुरु, हुबली, बेलगावी और कलबुर्गी के कई प्रतिष्ठित संस्थान भी एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हैं. Acharya’s NRV School of Architecture, CMR University और Gopalan School of Architecture जैसे कॉलेज भी छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय माने जाते हैं. छात्र अब अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज चुनने की तैयारी कर रहे हैं.

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कैसे करें सही चुनाव?

विशेषज्ञों का कहना है कि कॉलेज चुनते समय सिर्फ रैंकिंग ही नहीं, बल्कि लोकेशन, फीस, प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना चाहिए. कई छात्र बेंगलुरु के कॉलेजों को इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वहां इंडस्ट्री एक्सपोजर और इंटर्नशिप के ज्यादा अवसर मिलते हैं. वहीं मैसूरु और मंगलुरु जैसे शहरों के कॉलेज कम खर्च में अच्छी पढ़ाई का विकल्प माने जाते हैं. छात्रों को यह भी सलाह दी जा रही है कि वे कॉलेज की मान्यता और फैकल्टी के बारे में पूरी जानकारी जरूर लें. सही कॉलेज का चुनाव भविष्य के करियर को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है.

आगे क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद अब छात्रों की नजर काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया पर रहेगी. उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स की सूची पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है. आर्किटेक्चर में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए यह मौका बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक के कई संस्थान देशभर में अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं. छात्र अब अपने स्कोर के अनुसार कॉलेज लोकेशन और सुविधाओं की तुलना कर रहे हैं ताकि सही फैसला लिया जा सके. आने वाले दिनों में काउंसलिंग प्रक्रिया छात्रों के भविष्य की दिशा तय करेगी.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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