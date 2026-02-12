कमर्शियल पायलट बनना है तो जान लें ये जरूरी स्टेप्स, 12वीं के बाद ऐसे पूरी करें उड़ान की तैयारी

बचपन में बहुत से लोग हवाई जहाज को देख कर उसे उड़ाने का भी सपना देखते हैं. कमर्शियल पायलट बनने के लिए आप 12वीं के बाद भी सही दिशा और सही ट्रेनिंग के साथ सफल हो सकते हैं. ये करियर रोमांच से भरा होने के साथ ही शानदार सैलरी और इंटरनेशनल अवसर से भी भरपूर है. कमर्शियल पायलट बनने के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है. मेडिकल फिटनेस, फ्लाइंग आवर्स और लिखित परीक्षाएं इस सफर के अहम हिस्से हैं. इस कोर्स को करने के लिए अच्छी इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, मजबूत आत्मविश्वास और टेक्निकल समझ सफलता दिलाती है.

जरूरी है ये सब्जेक्ट

अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं तो 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट से पास होना जरूरी है. पायलट बनने के लिए DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त क्लास टू और बाद में क्लास वन मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है. आंखों की रोशनी, ब्लड प्रेशर और फिटनेस पर खरा उतरना जरूरी होता है है. मेडिकल क्लियर होना इस करियर की पहली बड़ी शर्त होती है जिसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू होती है.

फ्लाइंग आवर्स

कमर्शियल पायलट बनने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है. इसके बाद प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल किया जाता है जिसमें दिए गए फ्लाइंग आवर्स पूरे करने होते हैं. अंतिम चरण में कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए कम से कम 200 फ्लाइंग आवर्स पूरा करना जरूरी होता है. साथ ही परीक्षा और प्रैक्टिकल टेस्ट पास करना जरूरी होता है. भारत में कई सरकारी और निजी फ्लाइंग स्कूल हैं जहां कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग दी जाती है.

DGCA से मान्यता प्राप्त

एडमिशन से पहले यह जरूर जांच लें कि संस्थान DGCA से मान्यता प्राप्त है या नहीं. ट्रेनिंग की फीस आमतौर पर 25 लाख से 50 लाख रुपये तक हो सकती है. कुछ छात्र विदेश से भी ट्रेनिंग लेते हैं पर वहां की लाइसेंस प्रक्रिया को भारत में कन्वर्ट कराना पड़ता है. कमर्शियल पायलट बनने के बाद आप एयरलाइंस में फर्स्ट ऑफिसर के रूप में करियर शुरू कर सकते हैं. अनुभव बढ़ने के साथ आप कैप्टन बन सकते हैं. शुरुआती सैलरी भी लाखों में होती है और अनुभव के साथ सैलरी काफी तेजी से बढ़ती है.