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Hindi Newsशिक्षामैथ्स, साइंस या इंग्लिश में आ गए कम अंक; 10वीं के स्टूडेंट्स ऐसे करें 15 दिनों में कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी

मैथ्स, साइंस या इंग्लिश में आ गए कम अंक; 10वीं के स्टूडेंट्स ऐसे करें 15 दिनों में कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी

Compartment Exam Preparation Tips: अगर कक्षा 10वीं में मैथ्स, साइंस या इंग्लिश जैसे किसी सब्जेक्ट में कम अंक आए हैं और कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, तो घबराने से जरूरत नहीं है आप सही रणनीति से सिर्फ 15 दिनों में तैयारी कर सकते हैं. आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 05, 2026, 06:42 AM IST
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Compartment Exam Preparation Tips
Compartment Exam Preparation Tips

Compartment Exam Preparation Tips: देश भर के ज्यादातर सभी बोर्ड ने कक्षा 10वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है जिसके बाद स्टूडेंट्स के लिए साफ हो चुका है कि वो परीक्षा में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है. हालांकि, जब किसी सब्जेक्ट में अंक कम आ जाते हैं तो निराशा होना स्वाभाविक है. खासतौर पर गणित, विज्ञान या अंग्रेजी जैसे विषयों में अंक कम आते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ज्यादा तनाव का माहौल बन जाता है. आमतौर पर ये तीनों ही विषय मुख्यों विषयों में से एक हैं. एक या दो सब्जेक्ट में कम अंक आते हैं या फेल की स्थिति बनती है तो उससे पहले एक दूसरा मौका बोर्ड की ओर से दिया जाता है जो कि कंपार्टमेंट परीक्षा है. अगर आप भी उन छात्रों में से एक हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है तो सही रणनीति और नियमित अभ्यास के साथ सिर्फ 15 दिनों में परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं.

सही प्लानिंग जरूरी

सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस में कमजोर टॉपिक को पहचानना होगा. अगर मैथ्स का कंपार्टमेंट एग्जाम देना है तो पहले देख लें कि उस विषय में कौन सा टॉपिक ज्यादा कठिन है. उस हिसाब से टॉपिक की तैयारी करें और शुरुआती दिनों में अपने कमजोर टॉपिक पर ही ध्यान दें. साइंस में अगर थ्योरी या न्यूमेरिकल में दिक्कत है, तो उसे समझने की कोशिश करें. ठीक ऐसे ही इंग्लिश में ग्रामर, राइटिंग या रीडिंग में कौन सा टॉपिक आपके लिए कठिन है, ये सब जानने के बाद तैयारी करना आसान रहेगा.

सही और ज्यादा वेटेज टॉपिक का रखें ख्याल

दरअसल, अपने कमजोर टॉपिक को ध्यान में रखने के अलावा उस चैप्टर का भी खास ध्यान रखें जिससे ज्यादा अंकों वाले सवाल आते हैं. आप जितने अच्छे से तैयारी करेंगे परीक्षा में उतने ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं. इसलिए अपना फोकस अधिक वेटेज वाले टॉपिक्स पर रखें.

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15 दिनों का स्मार्ट प्लान

सिर्फ 15 दिनों की तैयारी में आपको अपना एक रूटीन तैयार करना होगा. रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई करना जरूरी होगा. मगर इस बात का भी खास ध्यान रखें कि बीच-बीच में ब्रेक और खानपान को लेकर कोई लापरवाही नहीं करनी है. शुरुआत के 1 से 5 दिनों में सिर्फ बेसिक पर ध्यान रखें और बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश करें. NCERT आधारित सवाल आ सकते हैं इसलिए कोशिश करें कि एनसीईआरटी बुक को याद कर लेना है और आसान सवाल पहले हल करना है.

इसके बाद 6 से 10 दिनों तक पिछले साल के सैंपल पेपर और प्रश्न पत्र को हल करें. बाकी बचे 5 दिन यानी 11 से 15 दिन तक मॉक टेस्ट से तैयारी करें. इस दौरान जिसमें ज्यादा गलतियां आए उसे फिर से पढ़ें और रिवीजन करें. इस तरह से सिर्फ 15 दिनों में कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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