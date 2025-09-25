Competitive Exams Preparation Tips: नहीं कर सकते कोचिंग क्लास में पैसे खर्च? घर बैठे ऐसे करें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी

Competitive Exams Preparation Tips for Students: बिना कोचिंग के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन जैसा नहीं है. जी हां, देश की कठिन परीक्षा यूपीएससी (UPSC), एसएससी (SSC), बैंकिंग, रेलवे, सेना भर्ती आदि के लिए तरह-तरह एग्जाम होते हैं जिसमें सफलता पाने के लिए दिन-रात छात्र मेहनत करते हैं. आज के समय में ज्यादातर छात्र पढ़ाई की अधिक डिग्री हासिल करने से लेकर सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कॉम्पिटिटिव परीक्षा देता है. जरूरी नहीं कि इसके लिए महंगी-महंगी कोचिंग में पैसा खर्च करना पड़े. आप बिना कोचिंग के भी घर बैठे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं. आइए कुछ टिप्स बताते हैं.

1. सबसे पहले समझें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न

आप जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसका पहले सही सिलेबस जरूर जान लें. इतना ही नहीं, एग्जाम पैटर्न की जानकारी होनी भी जरूरी है. इसके लिए उस एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस और पिछले कुछ सालों के पेपर्स को जरूर देख लें जिससे थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. सही टाइम टेबल और शेड्यूल जरूरी

पढ़ाई के लिए समय तो निकालना होगा और मेहनत-लग्न के साथ कितनी पढ़ाई की है ये आप से बेहतर कोई और जान भी नहीं सकता है. अगर सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं. कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं तो दिन के 6 से 8 घंटे का समय पढ़ाई करने में लगाएं. हर दिन एक छोटा टास्क खुद को दें और उसे पूरा भी जरूर करें. छोटे-छोटे स्टेप्स तैयारी करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं. इसलिए हर दिन टाइम टेबल और शेड्यूल को जरूर फॉलो करें.

3. करेंट अफेयर्स पर रखें नजर

कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स का ज्ञान अच्छा-खासा होना चाहिए. GK की किताब पढ़ने के अलावा रोजाना समाचार देखें और अखबार भी डेली पढ़ें. इसके अलावा मोबाइल ऐप्स और मैगजीन भी आती है जिसके जरिए करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाना आसान हो सकेगा.

4. ऑनलाइन पढ़ाई भी है एक अच्छा ऑप्शन

आजकल यूट्यूब पर इतना कंटेंट है कि कोचिंग की जरूरत ही नहीं है. यूट्यूब पर तरह-तरह की संस्था भी हैं जो छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन क्लास प्रदान करती हैं. आप मुफ्त ई-बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं. इसके अलावा AI प्लेटफार्म भी हैं जो पढ़ाई के दौरान मददगार साबित हो सकते हैं.

आप इन कुछ टिप्स को फॉलो करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं. ध्यान रहे कि इन सबके अलावा पिछले साल के पेपर्स, मॉक टेस्ट आदि को जरूर देखें. साथ ही नोट्स बनाने की आदत भी रखें जो रिवीजन के दौरान काम के साबित हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Oxford English Dictionary: ‘bobolee’ से लेकर ‘pholourie’ तक, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जोड़े गए 12 नए शब्द, जानें अर्थ