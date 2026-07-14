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खत्म होगी यौन शिक्षा से जुड़ी झिझक: देश भर के स्कूल-कॉलेजों के सिलेबस का हिस्सा बनेगा 'Sex Education', कोर्ट में बोली मोदी सरकार

Sex Education in Schools: भारत में सेक्स एजुकेशन की झिझक या रोक-टोक जल्द खत्म हो सकती है क्योंकि ये टॉपिक स्कूल के सिलेबस का औपचारिक हिस्सा बनने जा रहा है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो जल्द भारत के स्कूल और कॉलेजों में व्यापक सेक्स एजुकेशन की शुरुआत करने का सोच रहे हैं जिसे कोर्ट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा.

Written BySimran Singh
Published: Jul 14, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:54 AM IST
खत्म होगी यौन शिक्षा से जुड़ी झिझक: देश भर के स्कूल-कॉलेजों के सिलेबस का हिस्सा बनेगा 'Sex Education', कोर्ट में बोली मोदी सरकार
Image Credit: sex education in schools

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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