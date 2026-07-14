खत्म होगी यौन शिक्षा से जुड़ी झिझक: देश भर के स्कूल-कॉलेजों के सिलेबस का हिस्सा बनेगा 'Sex Education', कोर्ट में बोली मोदी सरकार

Sex Education in Schools: देश के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई का तरीका आने वाले समय में बदल सकता है. अब छात्रों को केवल किताबों तक सीमित शिक्षा ही नहीं, बल्कि यौन स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी भी पढ़ाई जा सकती है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. इस पहल का मकसद बच्चों और युवाओं को उम्र के अनुसार सही और वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना है.