Indian Constitution: बाबा अंबेडकर ही नहीं, भारत के संविधान बनाने में 7 महिलाओं का भी खास योगदान

Indian Constitution Women Contribution: 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया था. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के अलावा कुछ महिलाओं का भी खास योगदान रहा. आइए भारत के संविधान बनाने में अपना योगदान देने वाली 7 महिलाओं के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:56 AM IST
Contribution of women in the Indian Constitution

Indian Constitution Women Contribution: भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था. दुनिया भर में भारत के संविधान का खास महत्व है क्योंकि ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है. वहीं, जब बात भारत के संविधान की आती है तो डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम से जोड़ा जाता है. हालांकि, इसमें कोई संदेश नहीं है कि बाबा साहेब अंबेडकर का भारतीय संविधान बनाने में खास योगदान रहा. संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी खास भूमिका थी मगर ये एक सामूहिक प्रयास का परिणाम था जिसे बनाने में डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के अलावा कुछ महिलाओं का भी महत्वपूर्ण, वैचारिक और नैतिक योगदान रहा है.

संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी

भारतीय संविधान सभा (1946-1949) में कुल 299 सदस्य थे और उनमें 15 महिला सदस्य शामिल थीं. इस ऐतिहासिक सभा में भारत का संविधान बनाने में महिलाओं की भी खास भूमिका मौलिक अधिकारों और सामाजिक समानता के मुद्दों पर रही. इन महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी सीमित थी और संविधान तक पहुंचने में और अपनी खास भूमिका निभाने में उनका महत्व रहा. आइए 15 में 7 महिलाओं के नाम बताते हैं जिनका भारत का संविधान बनाने में खास योगदान रहा.

भारत का संविधान बनाने में 7 महिलाओं का खास योगदान

1. हंसा मेहता

एक शिक्षाविद, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हंसा मेहता को जाना जाता था. भारत के संविधान में उनका खास योगदान मौलिक अधिकारों और लैंगिक समानता की मजबूत पैरोकार को लेकर रहा. भारतीय संविधान में इसे अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध) में देखा जा सकता है.

2. दुर्गाबाई देशमुख

दुर्गाबाई देशमुख ने भारत के संविधान में सिर्फ अधिकारों पर गौर नहीं किया बल्कि राज्य की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया था. सामाजिक न्याय, शिक्षा और महिला-कल्याण से जुड़े मुद्दों पर उनका सुझाव रहा. इसका असर नीति निर्देशक तत्वों (Directive Principles) में दिखता है. बाद में उनकी खास भूमिका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना में रही.

3. दाक्षायणी वेलायुधन

संविधान संभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य दाक्षायणी वेलायुधन थीं जिन्हें अपने आप में ऐतिहासिक माना जाता है.  भारत के संविधान में उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन और समान नागरिक अधिकारों पर जोर दिया. उस दौरान उन्होंने लोकतंत्र को तब तक अधूरा बताया जब तक समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को समान अधिकार न मिलें. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत) में देख सकते हैं.

4. राजकुमारी अमृत कौर

राजकुमारी अमृत कौर की भी खास भागीदारी भारत के संविधान में रही. उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्ष भारत को लेकर जोर दिया था. भारतीय संविधान में उन्होंने स्वास्थ्य, मानवाधिकार और धर्मनिरपेक्षता की समर्थक रहीं. बाद में राजकुमारी अमृत कौर आजाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थीं.

5. बेगम ऐजाज रसूल

मुस्लिम लीग से चुने जाने के बाद भी बेगम ऐजाज रसूल ने अलग निर्वाचन प्रणाली का खुलकर विरोध किया था. उन्हें राष्ट्रीय एकता की मिसाल के रूप में जाना जाता है. भारतीय संविधान में सार्वभौमिक नागरिकता के सिद्धांत को मजबूत करने पर जोर रहा था.

6. अम्मू स्वामीनाथन

अम्मू स्वामीनाथन को महिला अधिकारों और समान अवसरों की समर्थक के तौर पर जाना जाता है. भारतीय संविधान में उन्होंने महिलाओं के लिए अलग अधिकार की जगह समान अवसर को लेकर जोर दिया था.

7. सुचेता कृपलानी

सुचेता कृपलानी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाना जाता है. भारतीय संविधान में खास योगदान देने वाली सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं. भारतीय संविधान में श्रमिक अधिकारों और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर उनका खास जोर रहा है.

ये भी पढ़ें- Subhas Chandra Bose: फहराया तिरंगा, रखा नाम...अंडमान-निकोबार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या रहा नाता?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Constitution of India

