/उपभोक्ता मंत्रालय में नौकरी का सुनहरा मौका, ₹70,000 तक सैलरी, 25 सितंबर तक करें आवेदन

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) में यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकली है. इस भर्ती के जरिए कुल 36 पद भरे जाएंगे. नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी और अलग-अलग पदों के लिए गाजियाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, गुवाहाटी, औरंगाबाद, बेंगलुरु और वाराणसी जैसे शहरों में अवसर दिए गए हैं. इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म, जरूरी दस्तावेज और अपडेटेड सीवी संबंधित NTH कार्यालय की ईमेल आईडी पर भेजना होगा.
नेशनल टेस्ट हाउस विभिन्न उत्पादों, मशीनों और सामग्रियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मानकों की जांच से जुड़ा संस्थान है. यहां अलग-अलग उत्पादों का परीक्षण और नई तकनीकों से संबंधित जांच भी की जाती है. भर्ती होने वाले यंग प्रोफेशनल को उनकी शैक्षणिक योग्यता और पद के अनुसार तकनीकी या प्रबंधन संबंधी जिम्मेदारियां दी जाएंगी.
कितने पदों पर भर्ती होगी?
इस भर्ती में सीनियर और जूनियर यंग प्रोफेशनल के अलग-अलग पद शामिल हैं. सीनियर यंग प्रोफेशनल (Technical-RPPT), सीनियर प्रोफेशनल (Management), सीनियर यंग प्रोफेशनल (Technical-Electrical), सीनियर यंग प्रोफेशनल (Technical-Civil) समेत कई पद हैं. वहीं जूनियर स्तर पर केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, माइक्रोबायोलॉजी, IT, एयरोस्पेस, ड्रोन और RPPT जैसे क्षेत्रों में नियुक्तियां होंगी.
किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए?
योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है. कई सीनियर पदों के लिए संबंधित विषय में BE/BTech या MSc के साथ करीब तीन साल का अनुभव मांगा गया है. मैनेजमेंट पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या MBA और तीन साल का अनुभव जरूरी है. जूनियर पदों के लिए संबंधित विषय में BE/BTech, MSc, MTech या MCA जैसी योग्यता और सामान्य तौर पर एक साल का अनुभव मांगा गया है.
नोट: उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद की आधिकारिक अधिसूचना में अपनी डिग्री, विषय और अनुभव की पात्रता जरूर जांचनी चाहिए.
उम्र कितनी होनी चाहिए?
आवेदन की अंतिम तारीख यानी 25 सितंबर 2026 को जूनियर यंग प्रोफेशनल पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 35 वर्ष और सीनियर यंग प्रोफेशनल पद के लिए अधिकतम उम्र 38 वर्ष होनी चाहिए. आयु में किसी तरह की छूट लागू है या नहीं, इसकी जानकारी संबंधित भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार जांचना जरूरी है.
कितनी मिलेगी सैलरी?
इस भर्ती में सीनियर यंग प्रोफेशनल पदों के लिए ₹70,000 प्रति माह तक पारिश्रमिक निर्धारित है. वहीं जूनियर यंग प्रोफेशनल को ₹40,000 प्रति माह मिलेंगे. कार्यकाल बढ़ाए जाने की स्थिति में पारिश्रमिक में ₹5,000 की वार्षिक वृद्धि का प्रावधान दिया गया है. नियुक्ति शुरुआती तौर पर एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम चार साल तक बढ़ाया जा सकता है.
आवेदन कैसे करना होगा?
उम्मीदवारों को भर्ती का निर्धारित आवेदन फॉर्म भरना होगा. इसके साथ जरूरी दस्तावेज और अपना लेटेस्ट CV संबंधित NTH कार्यालय की ईमेल आईडी पर भेजना होगा. अलग-अलग लोकेशन के लिए अलग ईमेल आईडी दी गई हैं. इसलिए उम्मीदवार जिस पद और लोकेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके अनुसार सही ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें.
आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
NTH Young Professional Recruitment 2026 के लिए आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2026 है. उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपना आवेदन भेजने की सलाह दी जाती है, ताकि दस्तावेज या ईमेल से जुड़ी किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में पर्याप्त समय मिल सके.
कहां भेजना होगा आवेदन?
आवेदन संबंधित NTH कार्यालय की ईमेल आईडी पर भेजना होगा. उपलब्ध विवरण के अनुसार गाजियाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, औरंगाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, बेंगलुरु और वाराणसी के लिए अलग-अलग ईमेल आईडी दी गई हैं. आवेदन भेजने से पहले उम्मीदवार को ईमेल आईडी और अपने आवेदन की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से क्रॉस-चेक करनी चाहिए.