Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /यूनिवर्सिटी में विवाद: गोलमाल 3 का डायलोग सुनते ही भड़के प्रोफेसर, छात्र का पकड़ा कॉलर और फिर...

यूनिवर्सिटी में विवाद: 'गोलमाल 3' का डायलोग सुनते ही भड़के प्रोफेसर, छात्र का पकड़ा कॉलर और फिर...

Professor vs Students: अहमदाबाद की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक छात्र के कमेंट करने पर कैसे प्रोफेसर भड़क जाता है और फिर छात्र का कॉलर पकड़कर उसे धमकाने लगता है. NSUI की ओर से जांच, माफी और विरोध प्रदर्शन को लेकर चेतावनी दी गई है.

Written BySimran Singh
Published: Sep 25, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:53 AM IST
यूनिवर्सिटी में विवाद: 'गोलमाल 3' का डायलोग सुनते ही भड़के प्रोफेसर, छात्र का पकड़ा कॉलर और फिर...
Image Credit: ahmedabad university controversy

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डीप डिप्रेशन ने बिगाड़ा छत्तीसगढ़ का मौसम...भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट
2
3
4
5