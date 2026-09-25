यूनिवर्सिटी में विवाद: 'गोलमाल 3' का डायलोग सुनते ही भड़के प्रोफेसर, छात्र का पकड़ा कॉलर और फिर...

Professor vs Students: IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोड़े सुसाइड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि छात्रों और प्रोफेसर्स के बीच विवाद का एक और मामला गरमा गया है. गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में छात्र के कमेंट करते ही प्रोफेसर आपा खो बैठे और मंच पर बुलाकर उसका कॉलर पकड़ लिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इंटरनेट पर प्रोफेसर का धमकाने वाला वीडियो वायरल एक यूनिवर्सिटी के इस वायरल वीडियो में प्रोफेसर भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं. उन्होंने कमेंट करने वाले छात्र को स्टेज पर बुलाया और कथित तौर पर उसका कॉलर पकड़कर धमकाया. इंटरनेट पर वीडियो सामने आने के बाद छात्र संगठन NSUI ने प्रोफेसर से माफी की मांग की है और ऐसा न होने पर उग्र विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है.
जानकारी के मुताबिक, एक यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के छात्रों द्वारा 'टेक्नोफोरा' (Technofora) नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो भी शामिल था. इसी दौरान मंच पर विभाग के एचओडी और प्रोफेसर एच.के. पटेल भी मौजूद थे. शो के दौरान एक छात्र ने फिल्म 'गोलमाल 3' का प्रसिद्ध डायलॉग बोल दिया- 'जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.'
Comedian Rajat Sood was doing his show at a college. The Professor joins him on the stage. A student from the audience shouts, " Jaldi kar, Panvel nikalna hain". Professor gets triggered and almost chokes the student by his collar on the stage
College kalesh > Stand up pic.twitter.com/fYZrx2o9oT
— Dr. Abhinaba Pal (@drabhinabapal7) September 24, 2026
डायलॉग सुनते ही प्रोफेसर एच.के. पटेल भड़क गए और उन्होंने छात्र को तुरंत मंच पर बुला लिया. वीडियो में प्रोफेसर छात्र का कॉलर पकड़कर चेतावनी देते दिख रहे हैं. उन्होंने कथित तौर पर छात्र से कहा कि अगर परिसर में किसी भी फैकल्टी मेंबर का अपमान किया गया, तो वो सख्त कार्रवाई करेंगे और उसे हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी से बाहर (सस्पेंड) भी किया जा सकता है.
सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही वीडियो सामने आई तो इंटरनेट पर दोतरफा बहस छिड़ गई. कुछ यूजर्स ने गुस्सा जताते हुए कहा कि एक छात्र को शिक्षक के लिए ऐसी टिप्णी नहीं करनी चाहिए. जबकि, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की ओर से कहा गया कि प्रोफेसर को छात्र के कॉलर पकड़ने के साथ उसे धमकी देने के लिए माफी मांगनी चाहिए. इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के साथ एनएसयूआई की ओर से माफी मांगने की बात रखी गई है.
संगठन की ओर से ये भी साफ कह दिया गया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं, यूनिवर्सिटी के एक एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार की ओर से कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. वहीं, अभी तक इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.