यूनिवर्सिटी में विवाद: 'गोलमाल 3' का डायलोग सुनते ही भड़के प्रोफेसर, छात्र का पकड़ा कॉलर और फिर...

सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही वीडियो सामने आई तो इंटरनेट पर दोतरफा बहस छिड़ गई. कुछ यूजर्स ने गुस्सा जताते हुए कहा कि एक छात्र को शिक्षक के लिए ऐसी टिप्णी नहीं करनी चाहिए. जबकि, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की ओर से कहा गया कि प्रोफेसर को छात्र के कॉलर पकड़ने के साथ उसे धमकी देने के लिए माफी मांगनी चाहिए. इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के साथ एनएसयूआई की ओर से माफी मांगने की बात रखी गई है.