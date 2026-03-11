‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की NCERT की माफी, अब अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं!

Supreme Court on NCERT Book Controversy: हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 8वीं की सोशल साइंस ‘Exploring Society: India and Beyond (Part-II) की बुक को वापस लेने का ऐलान किया. एनसीईआरटी की ओर से अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया कि वो कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब को मार्केट से मंगवा चुके हैं. साथ ही NCERT ने माफी भी मांगी. 8वीं की सोशल साइंस बुक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले अध्याय से संबंधित विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उन्होंने NCERT की माफी को स्वीकार कर लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की माफी स्वीकार किया. साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कोर्ट की ओर से चिंता भी जताई गई. कोर्ट ने कहा कि इस मामले के संबंध में सोशल मीडिया पर विभिन्न गलत और गैर-जिम्मेदार पोस्ट डाले गए हैं जो कि सही नहीं. गलत तरह की जानकारी फैलाने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया.

गलत अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि वो सोशल मीडिया पर उन लोग और वेबसाइट की पहचान करें जो इस मामले के संबंध में भ्रामक और गैर-जिम्मेदार पोस्ट फैला रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग की जल्द से जल्द पहचान करके सरकार उन्हें जानकारी दे जिससे उन लोगों के खिलाफ खिलाफ कार्रवाई की जा सके.

कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में कानून का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया. इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया कि सरकार एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाए जिसमें एक पूर्व सीनियर, एक प्रसिद्ध वकील और एक प्रसिद्ध शिक्षक या शिक्षाविद शामिल किया जाए. इन लोगों से बनी कमेटी का काम होगा कि वो स्कूलों की किताबों में न्यायपालिका से संबंधित किसी भी सामग्री की पहले जांच करेगी.

कमेटी की मंजूरी के बाद ही पब्लिश होगी किताब

कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक ये कमेटी किताब की जांच करने के बाद मंजूरी नहीं देगी तब तक चैप्टर को फिर से लिखकर पब्लिश नहीं किया जा सकेगा. इस विवादित चैप्टर को लिखने वाले 3 लोगों को कोर्ट ने भविष्य में पाठ्यपुस्तक/ पाठ्यक्रम तैयार करने के काम से अलग करने का आदेश दिया है. कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये तीनों लोग अब केंद्र, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए जाने वाले पाठ्यक्रम या किताबों के काम से दूर रहेंगे.

