Cost vs Price vs Rate: 99% लोग नहीं जानते कॉस्ट, प्राइस और रेट में अंतर; कहीं आप भी तो नहीं शामिल?

Cost vs Price vs Rate: कुछ ऐसे सवाल है जिसे जानने के बाद लगता है कि इसका जवाब तो हमें पता ही होगा और रोजमर्रा में अगर वो शब्द बोला जाए तो सवाल पूछने वाला भी ऐसा लगता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, बस यूं ही टाइम पास कर रहे हैं. हालांकि, ऐसा नहीं होता है बल्कि हम ही सवाल का सही जवाब नहीं जानते हैं. एक ऐसा ही सवाल कॉस्ट, प्राइस और रेट के अंतर से जुड़ा हुआ है. अगर आपको भी लगता है कि तीनों का मतलब एक ही तो आप गलत हैं. यूपीएससी इंटरव्यू तक में ये सवाल किया जाता है जिसका जवाब बहुत कम ही दे पाते हैं. क्या आप Cost, Price और Rate में अंतर जानते हैं?

कॉस्ट (Cost) क्या होता है?

कॉस्ट जिसे हिंदी में लागत कहा जाता है और इससे ही साफ है कि जिस वस्तु या सर्विस को बनाने में जो खर्च आता है उसे कॉस्ट कहा जाता है. आमतौर पर कच्चे माल, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और वर्कर आदि पर लागत शामिल होता है.

प्राइज (Price) क्या होता है?

ग्राहक द्वारा किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए चुकाई जाने वाली मौद्रिक राशि को कीमत कहते हैं. आमतौर पर प्रोडक्ट कॉस्ट और लाभ मार्जिन शामिल होता है. इसे ग्राहक द्वारा किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले चुकाया जाता है.

रेट (Rate) क्या होता है?

किसी वस्तु या सर्विस की प्रति यूनिट की कीमत को रेट कहा जाता है. अगर किसी वस्तु की कीमत प्रति किलोग्राम के मुताबिक है तो उसे रेट कहा जाता है.

कॉस्ट, प्राइस और रेट में अंतर क्या है?

अगर अब कोई आप से सवाल करे कि कॉस्ट, प्राइस और रेट में क्या अंतर है तो इसका सीधा जवाब है कि प्रोडक्ट या सर्विस बनाने पर लगी लागत कॉस्ट है. रेट, प्रति यूनिट की कीमत है और प्राइस वस्तु को चुकाने वाली रकम है. MRP की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price) है. इसे निर्माता द्वारा तय किया जाता है और तय अधिकतम कीमत के आधार पर प्रोडक्ट बेचा जाता है. अगर कोई अधिक कीमत पर प्रोडक्ट बेचता है.

