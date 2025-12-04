Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

नजरों से नहीं, जज्बे से जीता जमाना... देख नहीं सकते फिर भी किया कमाल, जानिए कौन हैं ये आर्मी ऑफिसर

Lt Col C Dwarakesh: लेफ्टिनेंट कर्नल सी. द्वारकेश देश के पहले ऐसे सेना अधिकारी हैं, जो अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो देने के बावजूद सेना में सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं. इसी के साथ उन्होंने कई खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के साथ अब राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है. आइए हम आपको उनकी हौसलों से भरी जर्नी के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:14 PM IST
नजरों से नहीं, जज्बे से जीता जमाना... देख नहीं सकते फिर भी किया कमाल, जानिए कौन हैं ये आर्मी ऑफिसर

Lt Col C Dwarakesh Inspiring Journey: आर्मी में नौकरी करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन क्या आप देश के पहले नेत्रहीन आर्मी ऑफिसर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने आर्मी में अपनी असाधारण सेवा और खेल जगत में कई रिकॉर्ड बनाने के साथ अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर इतिहास रचा है. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं. 

लेफ्टिनेंट कर्नल सी. द्वारकेश
हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सी. द्वारकेश (Lt Col C Dwarakesh) की. जिन्होंने अपनी आंखों से अंतिम बार साल 2014 में एक सैन्य अड्डे पर बास्केटबॉल मैच देखी थी. इसके बाद एक दुर्घटना ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी. उन्होंने उस घटना में अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी. उस दुर्घटना के बाद द्वारकेश ने अपने जीवन के 8 महीने अस्पताल में बिताए, जहां वो बिना आंखों के दुनिया में रहने की कोशिश और जीवन में आने वाली चुनौतियों की कल्पना कर रहे थे.

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित
हालांकि, आंखों की रौशनी खोने के बावजूद द्वारकेश ने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने अपने जीवन में जज्बे की रौशनी के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया. द्वारकेश ने आर्मी की नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बजाय सक्रिय रूप से सेवा देने का फैसला किया. दृढ़ता से भरे उस फैसले ने उन्हें देश के पहले पूर्ण रूप से नेत्रहीन आर्मी ऑफिसर बना दिया, जो सेना में सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं. आर्मी में उनके असाधारण सेवा और खेल जगत में कई रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए कल, बुधवार, 03 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 36 वर्षीय नेत्रहीन खिलाड़ी लेफ्टिनेंट कर्नल सी. द्वारकेश को राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिससे उनके सैन्य करियर को मान्यता मिली है. 

स्वर्ण और रजत पदक विजेता
द्वारकेश ने अपनी हिम्मत के बलबूते कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं, जिसमें- पैरा शूटिंग में विश्व रिकॉर्ड शामिल है.  लेफ्टिनेंट कर्नल सी. द्वारकेश स्विमिंग और शूटिंग दोनों में नेशनल चैंपियन हैं और पैरा खेलों में भारत के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं. उन्होंने 5वीं पैरा राष्ट्रीय निशानेबाजी में कई पदक जीते और 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड विश्व रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल कर स्थापित किया. द्वारकेश ने 23वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में भी स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं. इसी के साथ उन्होंने अपनी दृष्टि की हानि के बाद सियाचिन ग्लेशियर पर 16,000 फीट की ऊंचाई तक का ट्रेक किया है. 

विश्व कप जीतना सपना 
तमिलनाडु के लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारकेश ने आंखों की रौशनी जाने के बाद शिक्षा और टेक्नोलॉजी का डटकर सामना किया. उन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास की, जिसमें- UGC NET शामिल है. वहीं, उनका लक्ष्य पैराशूटिंग विश्व कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है. 

Lt Col C Dwarakesh

