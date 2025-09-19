Best Courses: 10वीं या 12वीं की ओपन स्कूल से कर रहे हैं पढ़ाई? तो बचे समय को इन कोर्स के जरिए कीजिए यूटिलाइज, देखें लिस्ट
Courses for 10th,12th Open School: आप अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई ओपन स्कूल से कर रहे हैं तो बचे समय को बर्बाद न करें बल्कि कुछ कोर्स हैं जिसे करके आप समय का सही इस्तेमाल और स्किल्स को बढ़ा सकेंगे। आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 03:18 PM IST
Courses for 10th,12th Open School: क्या आप किसी वजह से अपनी 10वीं या 12वीं की पढ़ाई रेगुलर स्कूल की बजाए ओपन से कर रहे हैं और इस दौरान अपने समय को बेहतरीन कोर्स को अपनाकर यूटिलाइज करना चाहते हैं? अगर हां, तो समय की बर्बादी न किए. आप कुछ कोर्स को अपना सकते हैं. हम आपके लिए ऐसे कोर्स की लिस्ट लेकर आए हैं जो कम अवधि में किए जा सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आर्थिक समस्या का भी सामना कर रहे हैं तो इन कोर्स को सिखने के बाद आपकी इस समस्या का भी समाधान हो सकता है. लिस्ट में ऐसे कोर्स भी शामिल हैं जो स्किल को बढ़ाने के साथ जॉब ऑफर के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि 10वीं या 12वीं करने वाले छात्रों के लिए कौन से कोर्स करने बेस्ट रहेंगे?

कर सकते हैं कम समय वाले ये कोर्स

कंप्यूटर और डिजिटल कोर्स:-

1. कम समय वाले कोर्स को तलाश रहे हैं तो आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स का चयन कर सकते हैं. ये कोर्स 3 से 6 महीने तक होता है.

2. अगर 1 साल तक वाला कोर्स करना चाहते हैं तो आप DCA यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं जिसकी अवधि 6 महीने से 1 साल तक की होती है.

3. अकाउंट से संबंधित पढ़ाई करे रहे हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो टैली सिख सकते हैं. कंप्यूटर कोर्स में 6 महीने की अवधि के साथ Tally + GST यानी अकाउंटिंग संबंधित पढ़ाया जाता है.

4. डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing) भी एक अच्छा ऑप्शन है. आजकल ये एक डिमांडिंग कोर्स भी है. 3 सेल 6 महीने की अवधि का ये कोर्स कर सकते हैं.

5. वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फोटोशॉप का कोर्स भी कर सकते हैं. 6 महीने की अवधि में ये कोर्स पूरा हो सकता है.

करना चाहते हैं स्किल या जॉब ओरिएंटेड कोर्स?

आजकल बहुत सारे वोकेशनल कोर्स भी हैं जो सिर्फ स्किल को बढ़ाने के साथ नौकरी के अवसर भी प्राप्त करते हैं. अगर आप पढ़ाई के साथ कमाई करना चाहते हैं तो कुछ कोर्स को अपनाने का सोच सकते हैं. मेकअप कोर्स या ब्यूटी कोर्स सिर्फ 6 महीने में पूरा कर सकते हैं. फैशन में इंटरेस्ट है तो फैशन डिजाइनिंग करने का सोच सकते हैं जिसका सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से 1 साल की अवधि का होता है. इन कोर्स के अलावा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, टाइपिंग कोर्स, कस्टमर केयर ट्रेनिंग, रिटेल मैनेजमेंट जैसे कोर्स भी हैं जो 6 महीने की अवधि में पूरे किए जा सकते हैं.

मेडिकल कोर्स

अगर हेल्थ सेक्टर के कोर्स में इंटरेस्ट है तो नर्सिंग सहायक, लैब तकनीशियन प्रमाणपत्र या फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर कोर्स को करने का सोच सकते हैं. 6 महीने से 1 साल की अवधि में इन कोर्स को किया जा सकता है.

