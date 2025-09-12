CP Radhakrishnan Education: कितने पढ़े-लिखे हैं सीपी राधाकृष्णन? जानें 15वें उपराष्ट्रपति की शिक्षा और राजनीतिक करियर
शिक्षा

CP Radhakrishnan Education: कितने पढ़े-लिखे हैं सीपी राधाकृष्णन? जानें 15वें उपराष्ट्रपति की शिक्षा और राजनीतिक करियर

CP Radhakrishnan Education Qualification: भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले चुके सी.पी. राधाकृष्णन ने कितनी पढ़ाई-लिखाई की है और उनका राजनीतिक करियर क्या रहा है? आइए इसके बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:21 AM IST
CP Radhakrishnan Education Qualification: राष्ट्रपति भवन में 12 सितंबर, शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिला दी है. इसके साथ ही सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं. इससे पहले 67 वर्षीय राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे. 9 सितंबर, मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया था. अपने राजनीतिक करियर में सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का प्रमुख नेता माना जाता है. आइए जानते हैं सीपी राधाकृष्णन ने कहां से पढ़ाई-लिखाई की है और वो कितने पढ़े-लिखे हैं?

कौन हैं 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन?

15वें उपराष्ट्रपति बन चुके सीपी राधाकृष्णन का जन्म 4 मई 1957 को हुआ था. युवावस्था से ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे हैं. 1998 और 1999 में कोयंबटूर लोकसभा सीट से 2 बार जीत अपने नाम की है. तमिलनाडु के रहने वाले राधाकृष्णन के पिता का नाम सी. के. पोन्नुसामी और माता का नाम के. जानकी है. अपनी पढ़ाई-लिखाई भी तमिलनाडु से पूरी की है.

कितने पढ़े-लिखे हैं सीपी राधाकृष्णन?

बात करें सीपी राधाकृष्ण के पढ़ाई-लिखाई की तो 12वीं के बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की डिग्री हासिल की है. तमिलनाडु के थूथुकुडी में वी. ओ. चिदंबरम कॉलेज से राधाकृष्ण ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. राजनीतिक करियर से पहले सीपी राधाकृष्ण ने अपने कॉलेज के समय टेबल टेनिस चैंपियन भी रहे हैं

क्या है सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक करियर?

बात करें सीपी राधाकृष्णन के राजनीतिक करियर की तो 1988 से ही राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया था. 1998 और 1999 में कोयंबटूर लोकसभा सीट से इन्हें दो बार जीत हासिल हुई थी. इसके बाद इस सीट से लगातार 3 बार हारे भी थे. दक्षिण भारत में उनकी एक अलग पहचान है. तमिलनाडु में 2003 से 2006 तक राधाकृष्णन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं. इसके बाद फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक वो झारखंड के राज्यपाल रहे. उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद जुलाई 2024 से सितंबर 2025 तक संभाला. 12 सितंबर 2025 से उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन बैठ चुके हैं.

ये भी पढ़ें- CP Radhakrishnan Net Worth : ना कार है और ना ही कोई बाइक फिर भी करोड़ों के मालिक हैं CP राधाकृष्णन, 40 साल राजनीति में एक्टिव

CP Radhakrishnan

