Cricket GK Quiz: क्या होता है SUPER OVER? जिसकी वजह से Asia Cup में आधी रात को मच गया बवाल

Cricket GK Quiz: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 मैच चल रहा है. शुक्रवार को देर रात श्रीलंका और भारत के बीच का मैच काफी रोमांचक रहा. भारत और श्रीलंका (India vs Srilanka) दोनों टीम ने शुरुआत में खेल के दौरान एक दूसरे को हराने के लिए 202 रन बनाए लेकिन मुकाबला ऐसा रहा कि बाजी भारतीय क्रिकेट टीम ने मारी. इस दौरान सुपर ओवर (Super Over) ने पूरा खेल ही बदलकर रख दिया. आखिर ये सुपर ओवर क्या है जिसके कारण एशिया कप में भारत की जीत हुई, आइए क्रिकेट से जुड़े सवाल जवाब जानते हैं और आपका सामान्य ज्ञान (General Knowledge) बढ़ाते हैं.

सवाल 1:- एशिया कप 2025 में कैसे जीती भारत की टीम?

उत्तर:- एशिया कप 2025 के सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच खेल काफी रोमांचक रहा. दोनों टीम ने 202-202 रन बनाए और जिस वजह से सुपर ऑवर के साथ मैच खत्म किया गया. अर्शदीप सिंह ने 2 रन के साथ श्रीलंका के 2 विकेट लिए और फिर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर इंडिया को जीता दिया.

सवाल 2:- क्या होता है सुपर ओवर?

उत्तर:- सुपर ओवर का इस्तेमाल दोनों टीमों के बराबर स्कोर होने पर किया जाता है. इसको वन ओवर पर साइड एलिमिनेटर या एलिमिनेटर (Eliminator) भी कहा जाता है. सुपर ओवर में टीम को 1-1 ओवर दिया जाता है और जिस टीम के रन ज्यादा बनते हैं वो विजेता होता है.

सवाल 3:- कब हुई थी सुपर ओवर की शुरुआत?

उत्तर:- 2008 में T-20 क्रिकेट में सुपर ओवर की शुरुआत हुई थी. इससे पहले Ball Out तरीके का इस्तेमाल किया जाता था.

सवाल 4:- क्रिकेट में क्या होता बॉल आउट?

उत्तर:- फुटबॉल में जैसे पेनल्टी शूटआउट होता है ठीक वैसे ही क्रिकेट में बॉल आउट होता है. बॉल आउट में एक दूसरे को टीम की ओर से 5 खिलाड़ी 1-2 बॉल फेंकते हैं. टीम के खिलाड़ियों में किसी एक के भी ज्यादा विकेट गिर गए वो टीम हार जाती है और गिराने वाली जीत जाती है.

सवाल 5:- क्रिकेट में कितने तरीके के आउट को माना जाता है?

उत्तर:- क्रिकेट में गेंदबाज का लक्ष्य बल्लेबाजों को आउट करने का होता है. इस खेल में 10 तरीके के आउट को मान्यता मिली हुई है.

सवाल 6:- क्रिकेट में आउट करने के 10 तरीके कौन से हैं?

उत्तर:- बोल्ड, कैच, हिट विकेट, लेग बिफोर विकेट, रन आउट, स्टंप, गेंद को दो बार मारना, ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड, रिटायर आउट और टाइम आउट जैसे 10 तरीके हैं जो क्रिकेट में आउट करने के लिए अपनाए जा सकते हैं.

सवाल 7:- क्रिकेट में एक ओवर में कितनी बॉल होती है?

उत्तर:- एक ओवर में कुल 6 गेंद होती है. हालांकि, सुपर ओवर की बात करें तो इसमें टीम को 1-1 ओवर दिया जाता है तो जरूरी नहीं कि टीम को 6 गेंद मिले अगर एक टीम से ज्यादा विकेट गिर जाता है तो दूसरे वाले के पास 6 बॉल या उससे कम बॉल के जरिए ही ज्यादा रन बनकर जीतने का मौका होता है.

सवाल 8:- क्रिकेट के किस फॉर्मेट में दो टीम एक मैच में ज्यादा से ज्यादा 50 ओवर खेलती हैं?

उत्तर:- एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय (ओडीआई) के दौरान टीम एक मैच में ज्यादा से ज्यादा 50 ओवर खेल सकती है.

सवाल 9:- कौन सा देश क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है?

उत्तर:- इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है.

सवाल 10:- सबसे पहले कहां और कब खेला गया था एशिया कप?

उत्तर:- 1984 को सबसे पहले एशिया कप खेला गया. इसकी शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह शहर में हुई थी.

