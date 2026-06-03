Advertisement
trendingNow13236425
Hindi Newsशिक्षा15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर IIM इंदौर करेगा केस स्टडी, सफलता का मॉडल बने युवा क्रिकेटर

15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर IIM इंदौर करेगा केस स्टडी, सफलता का 'मॉडल' बने युवा क्रिकेटर

IIM Indore to Conduct Case Study on Vaibhav Suryavanshi: राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में खास पहचान बनाई है. केवल 15 साल की उम्र में उनकी सफलता के पीछे के कारणों को समझने के लिए अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) इंदौर एक केस स्टडी करने जा रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 10:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

vaibhav suryavanshi iim indore case study
vaibhav suryavanshi iim indore case study

IIM Indore to Conduct Case Study on Vaibhav Suryavanshi: भारत में पहली बार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर मल्टीडिसीप्लिनरी स्टडी की जा रही है, जिसमें उनके प्रदर्शन और सफलता के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन किया जाएगा. प्रबंधन शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) इंदौर की ओर से 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को इस केस स्टडी का केंद्र बनाया जाएगा. राजस्थान रॉयल्स के इस युवा ओपनर ने कम उम्र में जिस तरह क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाई है, उसे देखते हुए उनके सफलता के कारणों को समझने का प्रयास किया जाएगा. इस अध्ययन को देश की पहली मल्टीडिसीप्लिनरी स्टडी माना जा रहा है. इसमें खेल विज्ञान, प्रबंधन और मनोविज्ञान के विशेषज्ञ मिलकर उनकी उपलब्धियों के पीछे के कारकों का विश्लेषण करेंगे.

इस साल तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड

जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में 72 छक्के लगाकर क्रिस गेल के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने क्रिकेट जगत के कई विशेषज्ञों का ध्यान खींच लिया है. इसी प्रदर्शन को देखते हुए अब उनके सफलता मॉडल को समझने के लिए IIM इंदौर एक विस्तृत अध्ययन करने जा रहा है. इस 'सक्सेस फॉर्मूला' को डिकोड करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही इस स्टडी में उनके प्रदर्शन के साथ-साथ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और संस्थागत पहलुओं का भी गहन विश्लेषण किया जाएगा.

शोध में कई पहलुओं पर दिया जाएगा ध्यान

Add Zee News as a Preferred Source

संस्थान के निदेशक हिमांशु रॉय ने एक वीडियो संदेश में इस अध्ययन की घोषणा करते हुए कहा कि वैभव की उपलब्धियां ये दर्शाती हैं कि सही मार्गदर्शन, समर्पण और अवसर मिलने पर कम उम्र में भी असाधारण प्रदर्शन संभव है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस शोध में सफलता के साथ जुड़े दबाव, मानसिक थकान और बर्नआउट जैसे पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

सफलता का सही उदाहरण हैं वैभव सूर्यवंशी

उन्होंने वीडियो में आगे बताया कि वैभव सूर्यवंशी की पूरी क्रिकेट जर्नी बेहद प्रेरणादायक और असाधारण रही है. महज 15 साल की उम्र में जिस आत्मविश्वास और कौशल के साथ वैभव ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है वो किसी प्रतिभा को सही वातावरण, मार्गदर्शन और अवसर मिलने के बाद की सफलता का सही उदाहरण है. 

आगे कहा कि अक्सर ज्यादा उम्मीदों और दबाव के कारण बहुत टैलेंटेड युवा मानसिक तौर पर थक जाते हैं. कई बार वो जल्दी ही बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पाते. इसलिए बहुत जरूरी है कि उनकी प्रतिभा के साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और पूरे विकास पर भी उतना ध्यान देना चाहिए, जितना उनकी उपलब्धियों पर दिया जाता है.

ये भी पढ़ें- JEE Advanced Topper Shubham Kumar: जेईई एडवांस्ड के टॉपर शुभम कुमार कौन? जेईई मेन में भी आए थे 100 पर्सेंटाइल

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

वादे पर खरे उतर रहे हैं विजय! 13 महिला IAS को बना दिया कलेक्टर, क्या है CM का प्लान?
Tamil Nadu IAS Transfers
वादे पर खरे उतर रहे हैं विजय! 13 महिला IAS को बना दिया कलेक्टर, क्या है CM का प्लान?
11 से घटकर 3 रह गया... इस्तीफा देने आए 'सिंघम' को भाजपा ने दिल्ली में ही क्यों रोका?
tamilnadu news
11 से घटकर 3 रह गया... इस्तीफा देने आए 'सिंघम' को भाजपा ने दिल्ली में ही क्यों रोका?
मजदूरों, किसानों को न्योता...DK की ताजपोशी से पहले सिद्धारमैया को नई जिम्मेदारी
dk shivakumar oath ceremony
मजदूरों, किसानों को न्योता...DK की ताजपोशी से पहले सिद्धारमैया को नई जिम्मेदारी
सूटकेस में नोट के साथ रिवॉल्वर... कोलकाता के इस कॉलेज में चल रहा था कौन सा गंदा खेल?
kolkata
सूटकेस में नोट के साथ रिवॉल्वर... कोलकाता के इस कॉलेज में चल रहा था कौन सा गंदा खेल?
CM बनने के बाद थलापति विजय ने खोला राज, राजनीति के लिए क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक
thalapathy vijay
CM बनने के बाद थलापति विजय ने खोला राज, राजनीति के लिए क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक
दुआ कीजिए मानसून पर भविष्यवाणी अब सच हो जाए, यूपी-राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है
Monsoon 2026
दुआ कीजिए मानसून पर भविष्यवाणी अब सच हो जाए, यूपी-राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है
क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
DNA
क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
Hufaiza
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल