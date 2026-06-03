15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर IIM इंदौर करेगा केस स्टडी, सफलता का 'मॉडल' बने युवा क्रिकेटर

IIM Indore to Conduct Case Study on Vaibhav Suryavanshi: भारत में पहली बार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर मल्टीडिसीप्लिनरी स्टडी की जा रही है, जिसमें उनके प्रदर्शन और सफलता के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन किया जाएगा. प्रबंधन शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) इंदौर की ओर से 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को इस केस स्टडी का केंद्र बनाया जाएगा. राजस्थान रॉयल्स के इस युवा ओपनर ने कम उम्र में जिस तरह क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाई है, उसे देखते हुए उनके सफलता के कारणों को समझने का प्रयास किया जाएगा. इस अध्ययन को देश की पहली मल्टीडिसीप्लिनरी स्टडी माना जा रहा है. इसमें खेल विज्ञान, प्रबंधन और मनोविज्ञान के विशेषज्ञ मिलकर उनकी उपलब्धियों के पीछे के कारकों का विश्लेषण करेंगे.

इस साल तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड

जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में 72 छक्के लगाकर क्रिस गेल के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने क्रिकेट जगत के कई विशेषज्ञों का ध्यान खींच लिया है. इसी प्रदर्शन को देखते हुए अब उनके सफलता मॉडल को समझने के लिए IIM इंदौर एक विस्तृत अध्ययन करने जा रहा है. इस 'सक्सेस फॉर्मूला' को डिकोड करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही इस स्टडी में उनके प्रदर्शन के साथ-साथ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और संस्थागत पहलुओं का भी गहन विश्लेषण किया जाएगा.

शोध में कई पहलुओं पर दिया जाएगा ध्यान

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संस्थान के निदेशक हिमांशु रॉय ने एक वीडियो संदेश में इस अध्ययन की घोषणा करते हुए कहा कि वैभव की उपलब्धियां ये दर्शाती हैं कि सही मार्गदर्शन, समर्पण और अवसर मिलने पर कम उम्र में भी असाधारण प्रदर्शन संभव है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस शोध में सफलता के साथ जुड़े दबाव, मानसिक थकान और बर्नआउट जैसे पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

सफलता का सही उदाहरण हैं वैभव सूर्यवंशी

उन्होंने वीडियो में आगे बताया कि वैभव सूर्यवंशी की पूरी क्रिकेट जर्नी बेहद प्रेरणादायक और असाधारण रही है. महज 15 साल की उम्र में जिस आत्मविश्वास और कौशल के साथ वैभव ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है वो किसी प्रतिभा को सही वातावरण, मार्गदर्शन और अवसर मिलने के बाद की सफलता का सही उदाहरण है.

आगे कहा कि अक्सर ज्यादा उम्मीदों और दबाव के कारण बहुत टैलेंटेड युवा मानसिक तौर पर थक जाते हैं. कई बार वो जल्दी ही बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पाते. इसलिए बहुत जरूरी है कि उनकी प्रतिभा के साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और पूरे विकास पर भी उतना ध्यान देना चाहिए, जितना उनकी उपलब्धियों पर दिया जाता है.

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