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पौधों की बीमारी रोकने पर रिसर्च, CSIR-CIMAP की वैज्ञानिक डॉ. आकांक्षा सिंह को मिलेगा बड़ा राष्ट्रीय सम्मान

CSIR-CIMAP की वैज्ञानिक डॉ. आकांक्षा सिंह को NASI Young Scientist Award 2026 के लिए चुना गया है. पौधों के स्वास्थ्य, माइक्रोबियल इंटरैक्शन और टिकाऊ फसल सुरक्षा पर उनके शोध को यह सम्मान मिलेगा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 09, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:17 PM IST
पौधों की बीमारी रोकने पर रिसर्च, CSIR-CIMAP की वैज्ञानिक डॉ. आकांक्षा सिंह को मिलेगा बड़ा राष्ट्रीय सम्मान

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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