/पौधों की बीमारी रोकने पर रिसर्च, CSIR-CIMAP की वैज्ञानिक डॉ. आकांक्षा सिंह को मिलेगा बड़ा राष्ट्रीय सम्मान

भारतीय विज्ञान और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है. सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान यानी सीएसआईआर-सीमैप की वैज्ञानिक डॉ. आकांक्षा सिंह को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत के युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2026 के लिए चुने जाने की जानकारी सामने आई है. यह सम्मान उनके पादप विज्ञान, फसल सुरक्षा और टिकाऊ कृषि से जुड़े शोध कार्यों के लिए दिया जा रहा है. सीएसआईआर-सीमैप की आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार डॉ. सिंह वैज्ञानिक-डी के पद पर कार्यरत हैं और उनका शोध पौधों तथा सूक्ष्मजीवी अंतःसहजीवियों के बीच संबंधों पर केंद्रित है.
डॉ. सिंह ने वनस्पति विज्ञान में पीएचडी की है. सीएसआईआर-सीमैप के अनुसार उनके शोध का एक प्रमुख क्षेत्र पौधों और सूक्ष्मजीवी अंतःसहजीवियों के बीच बनने वाले संबंधों को समझना है. ये सूक्ष्मजीव पौधों के विकास, स्वास्थ्य और जैविक तथा अजैविक तनावों से निपटने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. उनके शोध में इन संबंधों के पीछे मौजूद तंत्र को समझने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाता है.पौधों और सूक्ष्मजीवों का संबंध क्यों अहम है?
कृषि में फसल की सेहत केवल मिट्टी, पानी और पोषक तत्वों पर निर्भर नहीं करती. पौधों के भीतर और आसपास मौजूद सूक्ष्मजीव भी उनके विकास और तनाव सहने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं. डॉ. सिंह का शोध इसी जटिल संबंध को समझने की दिशा में काम करता है. उनके हालिया शोधपत्र में भी plant-endophyte interactions और पौधों की resilience में इन सूक्ष्मजीवों की भूमिका का अध्ययन किया गया है.
डॉ. सिंह का काम Crop Production and Protection से भी जुड़ा है. CSIR-CIMAP की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वह इसी क्षेत्र में Scientist-D के रूप में कार्य कर रही हैं. उनका शोध फसल स्वास्थ्य को बेहतर समझने और पौधों को विभिन्न जैविक तनावों से बचाने वाले वैज्ञानिक समाधानों की दिशा में महत्वपूर्ण है.
कृषि में फसल रोगों से निपटने के लिए लंबे समय से रासायनिक उपायों का इस्तेमाल किया जाता रहा है. हालांकि, टिकाऊ कृषि के बढ़ते महत्व के बीच जैविक और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों पर भी शोध हो रहा है. डॉ. सिंह का वैज्ञानिक काम ऐसे ही वैकल्पिक समाधानों की समझ को आगे बढ़ाने से जुड़ा है. उनके प्रकाशित शोध में माइक्रोबियल स्रोतों से प्राप्त संभावित जैविक अणुओं और पौधों के तनाव से निपटने की क्षमता पर भी चर्चा की गई है.
डॉ. सिंह के लिए 2026 का वर्ष वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिहाज से महत्वपूर्ण दिखाई देता है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्हें Indian National Young Academy of Sciences यानी INYAS की सदस्यता भी मिली है. उनके सार्वजनिक प्रोफाइल में 2026 में INYAS से जुड़ने की जानकारी साझा की गई है.
डॉ. सिंह का वैज्ञानिक करियर इससे पहले भी पुरस्कारों से जुड़ा रहा है. CSIR-CIMAP की आधिकारिक प्रोफाइल में उनके लिए INSA Young Scientist Award 2021, BRSI Young Scientist Award 2020 और अन्य सम्मान दर्ज हैं. इससे पता चलता है कि उनके शोध कार्य को शुरुआती करियर से ही वैज्ञानिक समुदाय में मान्यता मिलती रही है.
National Academy of Sciences, India यानी NASI देश की प्रमुख वैज्ञानिक अकादमियों में से एक है. Young Scientist Award का उद्देश्य अपने शुरुआती करियर में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान देने वाले शोधकर्ताओं को पहचान और प्रोत्साहन देना है. ऐसे सम्मान युवा वैज्ञानिकों के शोध कार्य को व्यापक वैज्ञानिक समुदाय के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और फसल रोगों जैसी चुनौतियों के बीच कृषि को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाने की जरूरत बढ़ रही है. ऐसे में पौधों की प्राकृतिक क्षमता, माइक्रोबियल समुदाय और जैविक फसल सुरक्षा को समझने वाला शोध महत्वपूर्ण हो जाता है. डॉ. आकांक्षा सिंह का काम इसी व्यापक वैज्ञानिक दिशा से जुड़ा है.
नोट: डॉ. सिंह की पदवी, PhD, शोध क्षेत्र और पूर्व पुरस्कारों के लिए CSIR-CIMAP की आधिकारिक प्रोफाइल को आधार बनाया गया है. NASI Young Scientist Award 2026 के चयन संबंधी दावे को उपलब्ध कॉपी के आधार पर प्रस्तुत किया गया है; NASI की आधिकारिक वेबसाइट पर इस विशिष्ट 2026 चयन की स्वतंत्र पुष्टि मुझे खोज में नहीं मिली. इसलिए प्रकाशन से पहले पुरस्कार संबंधी मूल NASI घोषणा से तथ्य की पुष्टि करना E-E-A-T के लिहाज से बेहतर रहेगा.