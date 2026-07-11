/CSIR NET Admit Card 2026: जल्द जारी होगा हॉल टिकट, जानें डाउनलोड करने का आसान तरीका और लेटेस्ट अपडेट

CSIR NET Admit Card 2026 (Expected Soon): काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) यूजीसी नेट परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का हॉल टिकट जारी होने को लेकर इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है. किसी भी समय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सीएसआईआर नेट 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. इसे डाउनलोड करना हर उस उम्मीदवार के लिए जरूरी होगा जो परीक्षा में शामिल होंगे. नियम के अनुसार किसी भी छात्र को बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं मिलती है.
NTA की ओर से जुलाई में आयोजित होने वाली सीएसआईआर NET परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2026 जल्द जारी किया जा सकता है. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और अन्य डिटेल्स दर्ज करके एडमिट कार्ड देख और डाउनलोड कर सकेंगे. आइए सीएसआईआर नेट जून 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.
सीएसआईआर नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई और 18 जुलाई को दो अलग-अलग शिफ्टों में किया जाएगा. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का है. दोनों दिन 5 अलग-अलग सब्जेक्टों की परीक्षा होगी.
|S.No.
|सब्जेक्ट
|परीक्षा की तारीख
|परीक्षा का समय
|1.
|लाइफ साइंसेज
|17 जुलाई
|सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
|2.
|मैथमेटिक्स साइंसेज
|17 जुलाई
|दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक
|3.
|फिजिकल साइंसेज
|17 जुलाई
|दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक
|4.
|केमिकल साइंसेज
|18 जुलाई
|सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
|5.
|अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन और प्लैनेटरी साइंसेज
|18 जुलाई
|सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
पांच विषयों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो एग्जाम के दिन वैध एडमिट कार्ड और वैध फोटो ID जरूर लेकर जाएं. बिना इन दस्तावेजों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिल सकेगा.
सबसे पहले एनटीए या सीएसआईआर नेट की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं.
यहां आपको CSIR NET Admit Card 2026 शो होगा उसके लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होगी.
आवेदन नंबर, जन्मतिथि और अन्य डिटेल्स दर्ज करने के बाद लॉगिन हो जाएगा.
इसके बाद स्क्रीन पर CSIR NET Hall Ticket शो हो जाएगा और उसे डाउनलोड कर लें.
यहां से हॉल टिकट को डाउनलोड करने के अलावा उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.