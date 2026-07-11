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CSIR NET Admit Card 2026: जल्द जारी होगा हॉल टिकट, जानें डाउनलोड करने का आसान तरीका और लेटेस्ट अपडेट

CSIR NET Admit Card 2026 (Expected Soon): जल्द ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा सीएसआईआर नेट 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार हॉल टिकट जारी होने के बाद सरल तरीके को अपनाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 11, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:16 PM IST
CSIR NET Admit Card 2026: जल्द जारी होगा हॉल टिकट, जानें डाउनलोड करने का आसान तरीका और लेटेस्ट अपडेट
Image Credit: CSIR NET Admit Card 2026 (Expected Soon)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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