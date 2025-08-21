CSIR NET Result 2025 Out: सीएसआईआर नेट जून परीक्षा का रिजल्ट जारी, csirnet.nta.ac.in पर फटाफट करें चेक
CSIR NET Result 2025 Out: सीएसआईआर नेट जून परीक्षा का रिजल्ट जारी, csirnet.nta.ac.in पर फटाफट करें चेक

CSIR NET Result 2025 Declared: एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. कैंडिडेट्स csirnet.nta.ac.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:01 AM IST
CSIR NET Result 2025 Out: सीएसआईआर नेट जून परीक्षा का रिजल्ट जारी, csirnet.nta.ac.in पर फटाफट करें चेक

CSIR NET Result 2025 Out: एनटीए (NTA) ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून परीक्षा (CSIR NET Result 2025) का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वो ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. 

बता दें, बुधवार 19 अगस्त को एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून परीक्षा की फाइनल आंसर-की (CSIR UGC NET June Final Answer) जारी किया था. ऐसे में एक दिन बाद ही नतीजे भी जारी कर दिए गए. बता दें, ये परीक्षा दो शिफ्ट में 28 जुलाई 2025 को देश के 218 शहरों में आयोजित की गई थी. 

कितने उम्मीदार परीक्षा में हुए शामिल?
एनटीए के अनुसार,  सीएसआईआर यूजीसी नेट जून परीक्षा के लिए  कुल 1,95,241 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था. हालांकि, परीक्षा में केवल 1,47,732 कैंडिडेट्स की शामिल हुए. इनमें 86,777 पुरुष, 60,950 महिलाएं और 5 थर्ड जेंडर शामिल है. 

कैसे करें सीएसआईआर UGC नेट जून परीक्षा रिजल्ट चेक?

  • सीएसआईआर UGC नेट जून परीक्षा रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाना होगा. 

  • होम पेज पर आपको रिजल्ट से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  • अब आप इसपर क्लिक करें.

  • ऐसा करते ही आपके सामने नया पेज खुज जाएगा. 

  • यहां एप्लिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड लिखकर सबमिट करें. 

  • ऐसा करते ही रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें.  

पास होने के बाद आगे?
जो भी कैंडिडेट सीएसआईआर नेट जून 2025 परीक्षा में पास हुए हैं वो अब दो मुख्य अवसरों के लिए एलिजिबल होंगे. पहला जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और दूसरा कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में लेक्चररशिप/असिस्टेंट प्रोफेसरशिप. 

Direct Link- 

