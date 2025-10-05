CSIR NET 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? जानें कैसे करें आवेदन

CSIR NET 2025 Registration Last Date: सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 (CSIR UGC NET 2025) दिसंबर सेशन की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. अप्लाई की लास्ट डेट 24 अक्टूबर 2025 तक ही है. ऐसे में फटाफट आवेदन प्रोसेस को कंप्लीट कर लें.

यहां देखें शेड्यूल

आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू हुई है. लास्ट डेट 24 अक्टूबर 2025 है. आवेदन के बाद एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 25 अक्टूबर है. वहीं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए करेक्शन विंडो खोली जाएगी. 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं. सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 दिसंबर सेशन की परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर को होगा.

एग्जाम सब्जेक्ट

परीक्षा में पांच विषयों..जिनमें केमिकल साइंस, पृथ्वी/वायुमंडलीय/महासागर/ग्रह विज्ञान, लाइफ साइंस, मैथेमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस विषयों से सवाल पूछे जाएंगे. हालांकि, अधिक जानकारी के लिए आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर समय-समय पर चेक करते रहें.

जानकारी के लिए बता दें, इस परीक्षा का आयोजन साइंस सब्जेक्ट के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में एडमिशने के लिए साल में दो बार आयोजित किया जाता है. पहला सेशन जून और दूसरा दिसंबर में आयोजित किया जाता है. परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी. दो शिफ्ट में ये परीक्षा होगी. पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी. वहीं दूसरी शिफ्ट में परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी.

कैसे करें सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 परीक्षा का रजिस्ट्रेशन?

रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं.

होम पेज पर आपको Registration टैब पर क्लिक करना है.

अब मांगी गई डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करें.

फॉर्म खुलने पर सारी जानकारी को अच्छे से लिखे और फीस के साथ इसे सबमिट कर दें.

फीस सामान्य श्रेणियों के लिए 1150 रुपये हैं, जनरल- EWS /OBC कैंडिडेट के लिए 600 रुपए और एससी, एसटी और दिव्यांग कैटेगरी के लिए ये फीस 325 रुपये है.

