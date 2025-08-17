CSIR NET Result 2025: कब जारी होगा सीएसआईआर यूजीसी नेट रिजल्ट? स्कोरकार्ड यहां csirnet.nta.ac.in से कर सकेंगे डाउनलोड

CSIR UGC NET Result 2025 Expected Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जुलाई महीने में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) 2025 परीक्षा का आयोजन देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया था. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वो अब बेसब्री से रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. परिणाम का इंतजार करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. एनटीए द्वारा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किए जाने की उम्मीद है. परिणाम जारी होने के बाद कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा

एनटीए ने CSIR UGC NET 2025 का आयोजन देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 28 जुलाई, 2025 को किया गया था. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी और एग्जाम में कुल 1,95,241 उम्मीदवार शामिल हुए थे. NTA ने CSIR UGC NET 2025 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की 1 अगस्त, 2025 को जारी किया था. वहीं, 3 अगस्त, 2025 तक कैंडिडेट्स के पास आंसर की से जुड़ी आपत्ति को दर्ज करने का समय था. हालांकि, अभी तक आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस महीने परिणाम जारी किए जाने की उम्मीद है. एनटीए की ओर से CSIR UGC NET 2025 रिजल्ट जारी होने के साथ कैटेगरी वाइज कटऑफ और फाइनल आंसर की भी जारी किया जाएगा.

ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे निम्नलिखित स्टेप को फॉलो कर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद CSIR UGC NET 2025 रिजल्ट/स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें.

रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर लॉगिन करें.

इसके बाद आपका परिणाम स्क्रीन पर खुल जाएगा, उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

लास्ट में रिजल्ट का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

