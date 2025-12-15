CSIR UGC NET दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

CSIR UGC NET December 2025 Admit Card Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

NTA की ओर से CSIR UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर, 2025 को 2 चरणों में किया जाएगा. पहला चरण सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरा चरण दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित होगा. जानकारी के लिए बता दें, CSIR UGC NET एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसका आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर/PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: AFCAT 2026: युवाओं के लिए खुशखबरी! आवेदन की डेडलाइन बढ़ी, अब 19 दिसंबर तक उम्मीदवारों के पास मौका

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

CSIR UGC NET दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Admit Card for Joint CSIR-UGC NET DEC 2025' लिंक पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

CSIR UGC NET दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: KVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2499 पदों पर बंपर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, इस दिन होगी परीक्षा