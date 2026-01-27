Advertisement
trendingNow13088501
Hindi Newsशिक्षाCSIR UGC NET Result 2025: NTA किसी भी पल जारी करेगा दिसंबर सेशन का रिजल्ट, csirnet.nta.ac.in पर रखें नजर, ऐसे करें डाउनलोड

CSIR UGC NET Result 2025: NTA किसी भी पल जारी करेगा दिसंबर सेशन का रिजल्ट, csirnet.nta.ac.in पर रखें नजर, ऐसे करें डाउनलोड

CSIR UGC NET December Result 2025 Releasing Soon: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 सेशन की परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CSIR UGC NET Result 2025: NTA किसी भी पल जारी करेगा दिसंबर सेशन का रिजल्ट, csirnet.nta.ac.in पर रखें नजर, ऐसे करें डाउनलोड

CSIR UGC NET December Result 2025 Expected Date: काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 सेशन की परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 की दिसंबर सेशन का रिजल्ट जारी किया जाएगा. एजेंसी रिजल्ट के साथ अंतिम उत्तर कुंजी और विषयवार कटऑफ अंक भी जारी करेगा. वहीं, ऑफिशियल पोर्टल पर परिणाम अपलोड होने के बाद कैंडिडेट्स उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. 

कब हुई थी परीक्षा? 
एनटीए की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 की दिसंबर सेशन का परीक्षा 18 दिसंबर, 2025 को देशभर के 225 शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई. परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित हुई, पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की गई. वहीं, परीक्षा में 21 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे, जो अब रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: ICSE, ISC Admit Card 2026: CISCE ने जारी किए कक्षा 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड, cisce.org से करें डाउनलोड

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट-
सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 रिजल्ट ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, CSIR UGC NET एक राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटर बेस्ड (CBT) प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन साल में दो बार आमतौर पर जून और दिसंबर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है. यह परीक्षा देश भर में उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर/PhD कार्यक्रमों में प्रवेश पाना चाहते हैं. 

ये भी पढ़ें: HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल, bseh.org.in पर चेक करें पूरा एग्जाम कैलेंडर

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

CSIR UGC NET Result 2025

Trending news

3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम
Maharashtra news
3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम
असम के बारपेटा में बड़ा हादसा,ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव;कई लापता
Assam news
असम के बारपेटा में बड़ा हादसा,ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव;कई लापता
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
West Bengal
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
Assam news
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
Shashi Tharoor
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
Punjab news
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
Karnataka Goverment
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
UGC regulations
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले