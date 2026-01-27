CSIR UGC NET Result 2025: NTA किसी भी पल जारी करेगा दिसंबर सेशन का रिजल्ट, csirnet.nta.ac.in पर रखें नजर, ऐसे करें डाउनलोड

CSIR UGC NET December Result 2025 Expected Date: काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 सेशन की परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 की दिसंबर सेशन का रिजल्ट जारी किया जाएगा. एजेंसी रिजल्ट के साथ अंतिम उत्तर कुंजी और विषयवार कटऑफ अंक भी जारी करेगा. वहीं, ऑफिशियल पोर्टल पर परिणाम अपलोड होने के बाद कैंडिडेट्स उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

कब हुई थी परीक्षा?

एनटीए की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 की दिसंबर सेशन का परीक्षा 18 दिसंबर, 2025 को देशभर के 225 शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई. परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित हुई, पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की गई. वहीं, परीक्षा में 21 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे, जो अब रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं.

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट-

सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 रिजल्ट ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, CSIR UGC NET एक राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटर बेस्ड (CBT) प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन साल में दो बार आमतौर पर जून और दिसंबर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है. यह परीक्षा देश भर में उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर/PhD कार्यक्रमों में प्रवेश पाना चाहते हैं.

