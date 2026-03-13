Advertisement
trendingNow13139494
Hindi Newsशिक्षाCTET 2026 Answer Key: आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू, कब तक जारी होगा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट और फाइनल आंसर की?

CTET 2026 Answer Key: आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू, कब तक जारी होगा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट और फाइनल आंसर की?

CTET 2026 Answer Key OUT: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है. उम्मीदवार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, आइए जानते हैं कब तक जारी सीटीईटी 2026 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी हो सकता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 02:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CTET 2026 Final Answer Key Date
CTET 2026 Final Answer Key Date

CTET 2026 Answer Key: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से फरवरी 2026 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) की अनंतिम उत्तर कुंजी को जारी कर दिया है. पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आंसर की जारी कर दी जा चुकी है. 12 मार्च 2026 की शाम सीबीएसई ने सीटीईटी परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया था. सीटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आंसर की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. कब तक सीटीईटी की अंतिम आंसर की जारी होगी और रिजल्ट की घोषणा हो सकती हैं? आइए जानते हैं.

कैसे सीटीईटी की अनंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड करें?

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर उत्तर कुंजी चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. होमपेज पर प्रोविजनल आंसर की का लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करके सबमिट कर दें. इसके बाद उत्तर कुंजी का पीडीएफ शो होगा उसे वहां से डाउनलोड कर लें. भविष्य में जरूरत के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी का प्रिंटआउट निकाल लें.

आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू

12 मार्च से 15 मार्च 2026 तक सीटीईटी की अनंतिम उत्तर कुंजी से संबंधित आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. आधिकारिक पोर्टल के जरिए प्रत्येक प्रश्न पर 1000 रुपये का शुल्क देकर आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं. 15 मार्च तक उत्तर कुंजी चुनौती विंडो सक्रिय रहेगी और इस तारीख तक अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आपत्तियों की समीक्षा के बाद उत्तर कुंजी होगी जारी

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की आपत्तियों की समीक्षा के बाद सीबीएसई की ओर से फाइनल उत्तर कुंजी को जारी किया जाएगा. सीबीएसई के मुताबिक उम्मीदवारों से प्राप्त सभी आपत्तियों की पहले विषय विशेषज्ञों के एक पैनल की ओर से समीक्षा की जाएगी. मूल्यांकन के बाद अगर कोई आपत्ति वैध पाई गई तो बोर्ड की ओर से फाइनल उत्तर कुंजी को जारी किया जाएगा.

कब तक रिजल्ट और फाइनल आंसर की होगी जारी?

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की ओर से फाइनल आंसर की आपत्तियों के निराकरण के बाद मार्च के अंत तक जारी किया जा सकता है. उम्मीद है कि मार्च के अंत या अप्रैल 2026 की शुरुआत में सीटीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है जिसे सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Work Visa: न्यूजीलैंड में काम का अधिकार देने वाले कितने प्रकार के वीजा? यहां देखें नौकरी की तलाश कर रहे स्टूडेंट्स और कर्मचारी पूरी लिस्ट

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Ctet 2026 answer key

Trending news

होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
Middle East tensions
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
Tamil Nadu Elections
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
indian parliament news
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा