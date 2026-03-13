CTET 2026 Answer Key: आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू, कब तक जारी होगा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट और फाइनल आंसर की?

CTET 2026 Answer Key OUT: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है. उम्मीदवार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, आइए जानते हैं कब तक जारी सीटीईटी 2026 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी हो सकता है?
Trending Photos
CTET 2026 Answer Key: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से फरवरी 2026 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) की अनंतिम उत्तर कुंजी को जारी कर दिया है. पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आंसर की जारी कर दी जा चुकी है. 12 मार्च 2026 की शाम सीबीएसई ने सीटीईटी परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया था. सीटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आंसर की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. कब तक सीटीईटी की अंतिम आंसर की जारी होगी और रिजल्ट की घोषणा हो सकती हैं? आइए जानते हैं.
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर उत्तर कुंजी चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. होमपेज पर प्रोविजनल आंसर की का लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करके सबमिट कर दें. इसके बाद उत्तर कुंजी का पीडीएफ शो होगा उसे वहां से डाउनलोड कर लें. भविष्य में जरूरत के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी का प्रिंटआउट निकाल लें.
12 मार्च से 15 मार्च 2026 तक सीटीईटी की अनंतिम उत्तर कुंजी से संबंधित आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. आधिकारिक पोर्टल के जरिए प्रत्येक प्रश्न पर 1000 रुपये का शुल्क देकर आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं. 15 मार्च तक उत्तर कुंजी चुनौती विंडो सक्रिय रहेगी और इस तारीख तक अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं.
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की आपत्तियों की समीक्षा के बाद सीबीएसई की ओर से फाइनल उत्तर कुंजी को जारी किया जाएगा. सीबीएसई के मुताबिक उम्मीदवारों से प्राप्त सभी आपत्तियों की पहले विषय विशेषज्ञों के एक पैनल की ओर से समीक्षा की जाएगी. मूल्यांकन के बाद अगर कोई आपत्ति वैध पाई गई तो बोर्ड की ओर से फाइनल उत्तर कुंजी को जारी किया जाएगा.
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की ओर से फाइनल आंसर की आपत्तियों के निराकरण के बाद मार्च के अंत तक जारी किया जा सकता है. उम्मीद है कि मार्च के अंत या अप्रैल 2026 की शुरुआत में सीटीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है जिसे सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- Work Visa: न्यूजीलैंड में काम का अधिकार देने वाले कितने प्रकार के वीजा? यहां देखें नौकरी की तलाश कर रहे स्टूडेंट्स और कर्मचारी पूरी लिस्ट