CTET 2026 उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत, जिनका आवेदन फॉर्म अधूरा रहा, उन्हें 30 दिसंबर तक मिला लास्ट सेकंड चांस

CBSE CTET Registration 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (CBSE) ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले उन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करने का दूसरा और अंतिम मौका दिया है, जिनका आवेदन फॉर्म किसी टेक्निकल ग्लिच या अन्य किसी और कारण से पूरा नहीं हो सका था. उन उम्मीदवारों के एक लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक बार फिर 27 दिसंबर, 2025 को सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में उन कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे सीटीईटी 2026 के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर तुरंत पूरा कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको कोई और चांस नहीं मिलेगा.

इस दिन होगी परीक्षा

सीबीएसई की ओर से सीईटीई का आयोजन 8 फरवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, CTET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई थी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई. हालांकि, एप्लीकेशन विंडो बंद होने के बाद बोर्ड को बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स से शिकायत मिली कि टेक्निकल ग्लिच के कारण वो समय सीमा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा नहीं कर सकें, इसलिए उन्हें एक और मौका दिया जाएं.

वहीं, उम्मीदवारों की शिकायत और मांग को मद्देनजर रखते हुए गहन जांच के बाद बोर्ड ने एक बार फिर एप्लीकेशन विंडो को खोलने का निर्णय लिया. जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक तौर पर नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें ये स्पष्ट किया कहा गया कि ये दूसरा और अंतिम मौका सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू तो किया था, लेकिन वो सफलता पूर्वक उसे पूरा करने के साथ सबमिट नहीं कर सके थे. इस दौरान किसी नए उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा.

इतने उम्मीदवारों ने किया रजिस्ट्रेशन

बोर्ड के अनुसार, CTET 2026 के लिए के लिए कुल 25,30,581 उम्मीदवारों ने तय समय सीमा के अंदर अपना सफलतापूर्ण रजिस्ट्रेशन किया हैं. इनमें से 3,53,218 उम्मीदवारों ने लास्ट डेट से एक दिन पहले और 4,14,981 उम्मीदवारों ने लास्ट दिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा किया हैं. वहीं, 1,61,127 उम्मीदवार ऐसे थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू तो किया, लेकिन सफलता पूर्ण तरीके से उसे सबमिट नहीं कर सकें. इसलिए उन्हें एक और मौका दिया गया.

ऐसे पूरा करें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

CTET 2026 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'One-time facility for completing application' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रीन पर खुल जाएगा.

फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

CTET रजिस्ट्रेशन 2026 डायरेक्ट लिंक

