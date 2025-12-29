Advertisement
trendingNow13057562
Hindi Newsशिक्षाCTET 2026 उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत, जिनका आवेदन फॉर्म अधूरा रहा, उन्हें 30 दिसंबर तक मिला लास्ट सेकंड चांस

CTET 2026 उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत, जिनका आवेदन फॉर्म अधूरा रहा, उन्हें 30 दिसंबर तक मिला लास्ट सेकंड चांस

CTET Registration 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (CBSE) ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले उन उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करने का दूसरा और अंतिम मौका दिया है, जिनका आवेदन फॉर्म किसी टेक्निकल ग्लिच या अन्य किसी और कारण से पूरा नहीं हो सका था.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 06:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CTET 2026 उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत, जिनका आवेदन फॉर्म अधूरा रहा, उन्हें 30 दिसंबर तक मिला लास्ट सेकंड चांस

CBSE CTET Registration 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (CBSE) ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले उन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करने का दूसरा और अंतिम मौका दिया है, जिनका आवेदन फॉर्म किसी टेक्निकल ग्लिच या अन्य किसी और कारण से पूरा नहीं हो सका था. उन उम्मीदवारों के एक लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक बार फिर 27 दिसंबर, 2025 को सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में उन कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे सीटीईटी 2026 के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर तुरंत पूरा कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको कोई और चांस नहीं मिलेगा. 

इस दिन होगी परीक्षा
सीबीएसई की ओर से सीईटीई का आयोजन 8 फरवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, CTET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई थी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई. हालांकि, एप्लीकेशन विंडो बंद होने के बाद बोर्ड को बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स से शिकायत मिली कि टेक्निकल ग्लिच के कारण वो समय सीमा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा नहीं कर सकें, इसलिए उन्हें एक और मौका दिया जाएं. 

वहीं, उम्मीदवारों की शिकायत और मांग को मद्देनजर रखते हुए गहन जांच के बाद बोर्ड ने एक बार फिर एप्लीकेशन विंडो को खोलने का निर्णय लिया. जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक तौर पर नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें ये स्पष्ट किया कहा गया कि ये दूसरा और अंतिम मौका सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू तो किया था, लेकिन वो सफलता पूर्वक उसे पूरा करने के साथ सबमिट नहीं कर सके थे. इस दौरान किसी नए उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: TNTET Result 2025: इंतजार खत्म! पेपर-1 और पेपर-2 के परिणाम जल्द होंगे जारी, trb.tn.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

इतने उम्मीदवारों ने किया रजिस्ट्रेशन
बोर्ड के अनुसार, CTET 2026 के लिए के लिए कुल 25,30,581 उम्मीदवारों ने तय समय सीमा के अंदर अपना सफलतापूर्ण रजिस्ट्रेशन किया हैं. इनमें से 3,53,218 उम्मीदवारों ने लास्ट डेट से एक दिन पहले और 4,14,981 उम्मीदवारों ने लास्ट दिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा किया हैं. वहीं, 1,61,127 उम्मीदवार ऐसे थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू तो किया, लेकिन सफलता पूर्ण तरीके से उसे सबमिट नहीं कर सकें. इसलिए उन्हें एक और मौका दिया गया.

ऐसे पूरा करें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 
CTET 2026 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'One-time facility for completing application' लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

CTET रजिस्ट्रेशन 2026 डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: BRO ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट रिजल्ट 2025 जारी, bro.gov.in से ऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

CTET Registration 2026

Trending news

एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
Anjel Chakma Murder Case
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर
hindi Jammu and Kashmir news
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर
ओडिशा में मुस्लिम को बांग्लादेशी समझ भीड़ ने किया हमला, बांधकर कर दी पिटाई
crime news
ओडिशा में मुस्लिम को बांग्लादेशी समझ भीड़ ने किया हमला, बांधकर कर दी पिटाई
घाटी में 2 समुदायों के बीच हिंसा, जमकर बरसाए पत्थर; CRPF ने संभाला मोर्चा
Communal violence
घाटी में 2 समुदायों के बीच हिंसा, जमकर बरसाए पत्थर; CRPF ने संभाला मोर्चा
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 79000 करोड़ का सुपर प्लान, नहीं बचेंगे देश के दुश्मन
rajnath singh
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 79000 करोड़ का सुपर प्लान, नहीं बचेंगे देश के दुश्मन
कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
Delhi IMD alert
कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
BMC elections
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
Udit Raj
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
Mamata Banerjee
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
BMC polls
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप