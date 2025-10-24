CTET 2026 एग्जाम डेट आउट, फरवरी में होगी परीक्षा, CBSE ने जारी किया नोटिफिकेशन

CBSE CTET 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीटेट 2026 के 21वें संस्करण की डेट की घोषणा अपने आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर आज यानी 24 अक्टूबर, 2025 को कर दिया है. जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, सीटेट 2026 पेपर-1 और पेपर-2 परीक्षा का आयोजन रविवार, 08 फरवरी, 2026 को किया जाएगा. सीटेट 2026 परीक्षा का आयोजन 08 फरवरी को देशभर में निर्धारित 132 शहरों के परीक्षा केंद्रों में 20 भाषाओं में किया जाएगा.

सीटीईटी 2026 परीक्षा, सिलेबस, भाषा, योग्यता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों से जुड़ी डिटेल जानकारी जल्द ही सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी किया जाएगा. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी विस्तृत सूचना को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद डाउनलोड कर सकेंगे. जिसके बाद परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी बोर्ड द्वारा शुरू की जाएगी.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जो हर जगह जाती है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ती?

Add Zee News as a Preferred Source

दिसंबर की जगह फरवरी में होगी परीक्षा

सीटीईटी (CTET) एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसका आयोजन साल में दो बार सीबीएसई (CBSE) द्वारा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करने के लिए किया जाता है. आमतौर पर इस परीक्षा का आयोजन जुलाई और दिसंबर के महीने में होता है, लेकिन जारी नोटिस के मुताबिक इस बार इसका आयोजन दिसंबर नहीं, बल्कि फरवरी में होगा.

जानकारी के लिए बता दें, CBSE द्वारा CTET परीक्षा का आयोजन उन उम्मीदवारों के योग्यता के आकलन के लिए किया जाता है, जो केंद्रीय सरकार के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति पाना चाहते हैं. CTET में दो पेपर होते हैं. पेपर 1 (कक्षा 1-5) और पेपर 2 (कक्षा 6-8) के लिए आयोजित किया जाता है. हालांकि, जो उम्मीदवार दोनों स्तरों पर पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपर देने होते हैं. वहीं, इस परीक्षा को पास करने वाले सफल कैंडिडेट्स को एक आजीवन वैध प्रमाण पत्र मिलता है, जो शिक्षकों को भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने की पात्रता देता है.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: UNESCO Internship 2025: ग्रेजुएट्स ध्यान दें! यूनेस्को में इंटर्नशिप का मौका, लास्ट डेट से पहले जल्द करें आवेदन