CTET 2026 एग्जाम शेड्यूल जारी, फरवरी में इस दिन आयोजित होगी पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षाएं, जानें शिफ्ट टाइमिंग

CTET Exam Schedule 2026 Released: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) 2026 की परीक्षा का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:29 PM IST
CTET Exam Schedule 2026 OUT: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) 2026 की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और एग्जाम डेट फाइनल होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर एग्जाम कैलेंडर चेक करने के साथ उसे डाउनलोड कर सकते हैं. 

इस दिन होगी परीक्षा
सीटीईटी 2026 एग्जाम शेड्यूल के मुताबिक, पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षाएं 7 और 8 फरवरी, 2026 (शनिवार और रविवार) को दो दिनों में आयोजित की जाएगी, जो पहले 8 फरवरी, 2026 को निर्धारित थी. बोर्ड ने परीक्षा की तारीख में बदलाव करने का निर्णय CTET 2026 के लिए आवेदकों की भारी संख्या को देखते हुए लिया है. 

140 शहरों में आयोजित होंगे एग्जाम
सीटीईटी 2026 परीक्षा देश भर के 140 शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. वहीं, परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में 02.30 घंटे की अवधी में किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 09.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 14.30 बजे से शाम 17.00 बजे तक आयोजित होगी 

सीटीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माधयम से सलाह दी कि वे अपने एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तिथि और शेड्यूल की अच्छी तरह से जांच कर लें और उसी के अनुसार परीक्षा में उपस्थित हों. उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुरू होने से काफी पहले आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, क्योंकि परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसी के साथ बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शहर/केंद्र और परीक्षा की तिथि में परिवर्तन के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा.

ऐसे चेक करें शेड्यूल:
सीटीईटी 2026 एग्जाम शेड्यूल चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'PUBLIC NOTICE: CTET examination on 07th & 8th Feb2026' लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर सीटीईटी 2026 एग्जाम शेड्यूल पीडीएफ आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • सीटीईटी 2026 शेड्यूल को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए शेड्यूल का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

CTET Exam Schedule 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

