CTET Admit Card 2026 OUT: CBSE ने जारी किए सीटीईटी एडमिट कार्ड, ctet.nic.in से करें डाउनलोड, जानें एग्जाम डेट

CBSE CTET Admit Card 2026 OUT: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) फरवरी 2026 की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:43 PM IST
CTET Admit Card 2026 Released: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने आज, 05 फरवरी, 2026 को आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) फरवरी 2026 की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और हॉल टिकट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

कब होगी परीक्षा?
सीबीएसई की ओर से सीटीईटी 2026 पेपर-1 और पेपर-2 की परीक्षाएं शनिवार, 7 फरवरी और रविवार, 08 फरवरी, 2026 को देश भर के निर्धारित 140 शहरों के परीक्षा केंद्रों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी. वहीं, सीटीईटी पेपर-1 और पेपर-2 दोनों की परीक्षाओं का आयोजन दो अलग-अलग शिफ्टों में किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 09.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 02.30 बजे से शाम 05.00 बजे तक आयोजित की जाएगी. 

परीक्षा का उद्देश्य?
CTET परीक्षा का आयोजन उन उम्मीदवारों के योग्यता के आकलन के लिए किया जाता है, जो केंद्रीय सरकार के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति होना चाहते हैं. CTET में दो पेपर होते हैं. पेपर 1 (कक्षा 1-5) और पेपर 2 (कक्षा 6-8) के लिए आयोजित किया जाता है. हालांकि, जो उम्मीदवार दोनों स्तरों पर पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपर देने होते हैं.

ये भी पढ़ें: एक बार IAS-IPS बन जाने के बाद बार-बार नहीं दे सकेंगे UPSC CSE एग्जाम, री-अटेम्प्ट के नए नियम होंगे लागू

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-
सीटीईटी फरवरी 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद Candidate Activity में 'Download Admit Card: CTET Feb-2026' लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

CTET एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

जानकारी के लिए बता दें, CTET एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन साल में दो बार CBSE द्वारा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करने के लिए किया जाता है. आमतौर पर यह परीक्षा जुलाई और दिसंबर के महीने में आयोजित होती है, लेकिन इस बार सीटीईटी का आयोजन दिसंबर नहीं, बल्कि फरवरी में होगा.

ये भी पढ़ें: UPSC CSE 2026 Notification OUT: upsc.gov.in पर जारी हुआ नोटिफिकेशन, 933 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

CTET Admit Card 2026 OUT

