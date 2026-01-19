CTET Admit Card 2026: ctet.nic.in पर जल्द जारी होगा सीटीईटी एडमिट कार्ड, हॉल टिकट ऐसे करें डाउनलोड

CTET Admit Card 2026 Releasing Soon: सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) 2026 के लिए जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया है और परीक्षा की तैयारी करने के साथ एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण हैं. दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से अब जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर सीटेट 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. हॉल टिकट ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन होगी परीक्षा

सीबीएसई की ओर से सीटीईटी 2026 के पेपर-1 और पेपर-2 परीक्षा का आयोजन रविवार, 08 फरवरी, 2026 को देश भर के निर्धारित 132 शहरों के परीक्षा केंद्रों में 20 भाषाओं में किया जाएगा. सीटीईटी पेपर-1 और पेपर-2 दोनों की परीक्षा का आयोजन एक ही दिन में दो अलग-अलग शिफ्टों में किया जाएगा.

परीक्षा का उद्देश्य

CBSE द्वारा CTET परीक्षा का आयोजन उन उम्मीदवारों के योग्यता के आकलन के लिए किया जाता है, जो केंद्रीय सरकार के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति होना चाहते हैं. CTET में दो पेपर होते हैं. पेपर 1 (कक्षा 1-5) और पेपर 2 (कक्षा 6-8) के लिए आयोजित किया जाता है. हालांकि, जो उम्मीदवार दोनों स्तरों पर पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपर देने होते हैं.

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

सीटीईटी 2026 एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर डाउनलोड कर सकेंगे.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, सीटीईटी (CTET) एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसका आयोजन साल में दो बार सीबीएसई (CBSE) द्वारा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करने के लिए किया जाता है. आमतौर पर इस परीक्षा का आयोजन जुलाई और दिसंबर के महीने में होता है, लेकिन जारी नोटिस के मुताबिक इस बार इसका आयोजन दिसंबर नहीं, बल्कि फरवरी में होगा.

