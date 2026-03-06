CTET Answer Key 2026: सीटीईटी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जल्द हो सकती है जारी, ऐसे करें डाउनलोड

हर साल लाखों लोग सीटीईटी परिक्षा में शामिल होते हैं और शिक्षक बनने का सपना देखते हैं. इस साल सीबीएसई द्वारा CTET 2026 परीक्षा का आयोजन 7 और 8 फरवरी 2026 को देशभर के 140 शहरों में किया गया था. वहीं दो परीक्षा केंद्रों पर री एग्जाम 1 मार्च 2026 को आयोजित हुआ था.उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर CTET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर सकता है. इसके साथ ही उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया जाएगा.

कब हुई थी परिक्षा

CTET 2026 परीक्षा इस साल दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी. पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली थी जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी. देशभर के अलग अलग शहरों से लाखों परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे. परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही अभ्यर्थी आंसर की का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मार्क्स का अंदाजा लगा सकें.

कैसे करें डाउनलोड

सीबीएसई जब CTET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा तब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा. वहां CTET Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां परीक्षार्थी को अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड टाइप करना होगा. लॉग इन करते ही आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी. उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि परीक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा रहा.

आपत्ति दर्ज कराने का अवसर

सीबीएसई लोगों को प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का भी अवसर देगा. अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो वो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है. इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर View Image of OMR Sheet and Challenge CTET Answer Key लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद उम्मीदवार को अपने एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन के जरिए लॉग इन करना होगा. फिर वो पेपर 1 या पेपर 2 के उस प्रश्न को चुन सकता है जिस पर उसे आपत्ति दर्ज करनी है. साथ ही सही उत्तर के समर्थन में सही तर्क और दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. हर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को 1000 रुपये देने होंगे. ये पैसे प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में लिए जाएंगे और ये नॉन रिफंडेबल होगा.