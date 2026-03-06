Advertisement
trendingNow13131500
Hindi Newsशिक्षाCTET Answer Key 2026: सीटीईटी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जल्द हो सकती है जारी, ऐसे करें डाउनलोड

CTET Answer Key 2026: सीटीईटी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जल्द हो सकती है जारी, ऐसे करें डाउनलोड

CBSE CTET Answer Key 2026: सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली CTET परीक्षा के जरिए देशभर के लाखों अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए ये परीक्षा पहला बड़ा कदम मानी जाती है. इस साल CTET 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब बेसब्री से आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का इंतजार कर रहे हैं. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Mar 06, 2026, 11:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CTET Answer Key 2026: सीटीईटी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जल्द हो सकती है जारी, ऐसे करें डाउनलोड

हर साल लाखों लोग सीटीईटी परिक्षा में शामिल होते हैं और शिक्षक बनने का सपना देखते हैं. इस साल सीबीएसई द्वारा CTET 2026 परीक्षा का आयोजन 7 और 8 फरवरी 2026 को देशभर के 140 शहरों में किया गया था. वहीं दो परीक्षा केंद्रों पर री एग्जाम 1 मार्च 2026 को आयोजित हुआ था.उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर CTET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर सकता है. इसके साथ ही उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया जाएगा.

कब हुई थी परिक्षा
CTET 2026 परीक्षा इस साल दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी. पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली थी जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी. देशभर के अलग अलग शहरों से लाखों परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे. परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही अभ्यर्थी आंसर की का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मार्क्स का अंदाजा लगा सकें.

कैसे करें डाउनलोड
सीबीएसई जब CTET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा तब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा. वहां CTET Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां परीक्षार्थी को अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड टाइप करना होगा. लॉग इन करते ही आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी. उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि परीक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा रहा. 

Add Zee News as a Preferred Source

आपत्ति दर्ज कराने का अवसर
सीबीएसई लोगों को प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का भी अवसर देगा. अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो वो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है. इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर View Image of OMR Sheet and Challenge CTET Answer Key लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद उम्मीदवार को अपने एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन के जरिए लॉग इन करना होगा. फिर वो पेपर 1 या पेपर 2 के उस प्रश्न को चुन सकता है जिस पर उसे आपत्ति दर्ज करनी है. साथ ही सही उत्तर के समर्थन में सही तर्क और दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. हर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को 1000 रुपये देने होंगे. ये पैसे प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में लिए जाएंगे और ये नॉन रिफंडेबल होगा.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

CTET answer key 2026CBSE CTET Exam

Trending news

निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका