CTET Correction Window 2026: फिर खुली करेक्शन विंडो, 10 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन में सुधार

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET 2026 के उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सितंबर 2026 में होने वाली CTET परीक्षा के आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो फिर से खोल दी है. जिन उम्मीदवारों ने CTET के लिए आवेदन किया है और अपने फॉर्म में किसी जानकारी को बदलना या ठीक करना चाहते हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर करेक्शन कर सकते हैं.
उम्मीदवारों को इसके लिए CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा. आवेदन में सुधार की सुविधा 10 सितंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में किसी गलती का पता चला है, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते जरूरी सुधार कर लेना चाहिए.
CBSE की ओर से जारी सूचना के मुताबिक CTET के 22वें संस्करण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहली बार 11 मई से 10 जून 2026 तक चली थी. इस अवधि में जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया था, उन्हें अब दोबारा अपने आवेदन की जानकारी जांचने और जहां जरूरी हो वहां सुधार करने का अवसर दिया गया है.
इसके अलावा, बाद में उन पात्र उम्मीदवारों को भी आवेदन का एक और मौका दिया गया था, जो पहले आवेदन अवधि के दौरान फॉर्म नहीं भर पाए थे. ऐसे उम्मीदवारों के लिए आवेदन पोर्टल 25 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक दोबारा खोला गया था. इसके बाद आवेदन में सुधार की सुविधा 7 सितंबर से 10 सितंबर 2026 तक उपलब्ध कराई गई है.
करेक्शन विंडो उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने CTET के लिए आवेदन किया है और अपने फॉर्म में कोई गलती सुधारना चाहते हैं. आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को व्यक्तिगत जानकारी और अन्य उपलब्ध विवरणों को ध्यान से जांच लेना चाहिए.
हालांकि, उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि करेक्शन की सुविधा किन-किन विवरणों में उपलब्ध है, यह बोर्ड की ओर से निर्धारित नियमों पर निर्भर करता है. इसलिए किसी भी बदलाव से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़ना जरूरी है.
CTET आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद CTET सितंबर 2026 से संबंधित करेक्शन विंडो के लिंक पर क्लिक करना होगा.
लॉगिन पेज खुलने के बाद उम्मीदवारों को मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करनी होगी. लॉगिन करने के बाद उनका आवेदन फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा. उम्मीदवारों को फॉर्म में दर्ज जानकारी को ध्यान से जांचना चाहिए और जहां सुधार जरूरी हो, वहां उपलब्ध विकल्प के अनुसार बदलाव करना चाहिए.
सुधार करने के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म को दोबारा जांचकर सबमिट करना होगा. अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को अच्छी तरह जांच लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि गलत जानकारी रहने पर आगे परेशानी हो सकती है.
हां, CTET 2026 के लिए आवेदन में सुधार का यह पहला मौका नहीं है. इससे पहले भी 16 जून 2026 को करेक्शन विंडो खोली गई थी, जो 18 जून 2026 को बंद हो गई थी.
अब बोर्ड ने उम्मीदवारों को एक और अवसर दिया है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने पहले हुई करेक्शन विंडो में अपने आवेदन की जानकारी ठीक नहीं की थी, उनके लिए यह महत्वपूर्ण मौका है.
CTET सितंबर 2026 परीक्षा को लेकर भी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है. परीक्षा पहले 6 सितंबर 2026 को आयोजित की जानी थी. हालांकि, आवेदन पोर्टल दोबारा खोले जाने के बाद परीक्षा कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है.
अब CTET सितंबर 2026 की नई परीक्षा तारीख का इंतजार किया जा रहा है. बोर्ड की ओर से नई तारीख घोषित किए जाने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित आधिकारिक अपडेट CTET की वेबसाइट पर मिल सकेगा. इसलिए अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों के बजाय CBSE और CTET की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए.
CTET एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसमें मुख्य रूप से दो पेपर होते हैं. पेपर-1 उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं. वहीं पेपर-2 कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होता है.
जो उम्मीदवार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं, वे दोनों पेपरों में शामिल हो सकते हैं. परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अपने चुने गए पेपर के अनुसार सिलेबस और परीक्षा पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए.
जिन उम्मीदवारों ने CTET सितंबर 2026 के लिए आवेदन किया है, उन्हें सबसे पहले अपने आवेदन फॉर्म की जानकारी दोबारा जांचनी चाहिए. यदि किसी विवरण में सुधार की आवश्यकता है और वह करेक्शन के दायरे में आता है, तो 10 सितंबर 2026 की समय सीमा से पहले बदलाव कर देना चाहिए.
साथ ही, CTET परीक्षा की नई तारीख का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए. परीक्षा की नई तारीख, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी सूचनाओं के लिए केवल आधिकारिक CTET वेबसाइट और CBSE की ओर से जारी नोटिस को ही अंतिम स्रोत मानना सुरक्षित रहेगा.