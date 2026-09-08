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CTET Correction Window 2026: फिर खुली करेक्शन विंडो, 10 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन में सुधार

सीटीईटी करेक्शन विंडो 2026 फिर से खुल गई है. उम्मीदवार 10 सितंबर तक CTET सितंबर 2026 आवेदन फॉर्म में जरूरी सुधार कर सकते हैं. जानें करेक्शन करने का तरीका और परीक्षा की नई तारीख से जुड़ा अपडेट.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 08, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:56 AM IST
CTET Correction Window 2026: फिर खुली करेक्शन विंडो, 10 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन में सुधार

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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