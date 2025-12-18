Advertisement
trendingNow13044928
Hindi Newsशिक्षाCTET FEB 2026: आज है आखिरी मौका! केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए फटाफट करें आवेदन, जानें Step By Step तरीका

CTET FEB 2026: आज है आखिरी मौका! केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए फटाफट करें आवेदन, जानें Step By Step तरीका

CTET FEB 2026 Form Last Date: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फटाफट कर लें. 18 दिसंबर, गुरुवार 2025 का दिन आवेदन के लिए लास्ट डेट है. आइए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CTET FEB 2026: आज है आखिरी मौका! केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए फटाफट करें आवेदन, जानें Step By Step तरीका

CTET FEB 2026 Form Last Date: सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसमें वो उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जिन्हें टीचिंग क्षेत्र में करियर बनना है. अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं और इसके लिए आगामी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार है तो एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र भरना होगा और इसके लिए आखिरी तारीख 18 दिसंबर 2025 है. 8 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एप्लिकेशन विंडो को 18 दिसंबर की शाम को बंद कर दिया जाएगा.

फॉर्म में गलती सुधारने का मिलेगा मौका

भले ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 आवेदन की लास्ट तारीख 18 दिसंबर 2025 है, लेकिन अगर फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधार सकते हैं. इसके लिए आवेदन करने वालों को करेक्शन विंडो 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ओपन मिल सकेगी. इन तारीखों के बीच फॉर्म की गलती को सही करने का मौका मिल सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

आवेदन का स्टेप बाय स्टेप तरीका

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा.
  2. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर रजिस्टर कर लें और फिर लॉगिन करें.
  3. होमपेज पर ‘Apply for CTET FEB 2026’ शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. लिंक के माध्यम से नया पेज ओपन हो जाएगा और फिर फॉर्म शो हो जाएगा.
  5. फॉर्म में सभी डिटेल्स भर दें जो-जो मांगी जाए और आगे का प्रोसेस अपनाएं.
  6. हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज फोटो को जमा करना होगा.
  7. सीटीईटी परीक्षा और कैटेगरी के मुताबिक आवेदन शुल्क को जमा करें.
  8. आखिर में फॉर्म का प्रीव्यू करें और फिर सब्मिट का बटन दबा दें.
  9. भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- IB SA Result 2025 OUT: आईबी ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव एग्जाम का रिजल्ट किया जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

CTET FEB 2026

Trending news

नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
ram v sutar
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
delhi pollution news
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
tmc news
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?