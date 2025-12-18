CTET FEB 2026: आज है आखिरी मौका! केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए फटाफट करें आवेदन, जानें Step By Step तरीका

CTET FEB 2026 Form Last Date: सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसमें वो उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जिन्हें टीचिंग क्षेत्र में करियर बनना है. अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं और इसके लिए आगामी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार है तो एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र भरना होगा और इसके लिए आखिरी तारीख 18 दिसंबर 2025 है. 8 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एप्लिकेशन विंडो को 18 दिसंबर की शाम को बंद कर दिया जाएगा.

फॉर्म में गलती सुधारने का मिलेगा मौका

भले ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 आवेदन की लास्ट तारीख 18 दिसंबर 2025 है, लेकिन अगर फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधार सकते हैं. इसके लिए आवेदन करने वालों को करेक्शन विंडो 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ओपन मिल सकेगी. इन तारीखों के बीच फॉर्म की गलती को सही करने का मौका मिल सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

आवेदन का स्टेप बाय स्टेप तरीका

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर रजिस्टर कर लें और फिर लॉगिन करें. होमपेज पर ‘Apply for CTET FEB 2026’ शो होगा उस पर क्लिक करें. लिंक के माध्यम से नया पेज ओपन हो जाएगा और फिर फॉर्म शो हो जाएगा. फॉर्म में सभी डिटेल्स भर दें जो-जो मांगी जाए और आगे का प्रोसेस अपनाएं. हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज फोटो को जमा करना होगा. सीटीईटी परीक्षा और कैटेगरी के मुताबिक आवेदन शुल्क को जमा करें. आखिर में फॉर्म का प्रीव्यू करें और फिर सब्मिट का बटन दबा दें. भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- IB SA Result 2025 OUT: आईबी ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव एग्जाम का रिजल्ट किया जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड