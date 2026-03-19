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CTET 2026 रिजल्ट पर आया सबसे बड़ा अपडेट! क्या 20 मार्च को खत्म होगा लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार? जानें पूरी सच्चाई

ctet result 2026 date: सीटीईटी 2026 का रिजल्ट 20 मार्च के आसपास जारी होने की उम्मीद है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. इस बार सीबीएसई ने स्कोरकार्ड को जीवन भर के लिए मान्य कर दिया है, जिससे सफल अभ्यर्थियों को भविष्य की शिक्षक भर्तियों में बड़ी राहत मिलेगी.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 19, 2026, 02:42 PM IST
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CTET 2026 रिजल्ट पर आया सबसे बड़ा अपडेट! क्या 20 मार्च को खत्म होगा लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार? जानें पूरी सच्चाई

ctet result 2026 date: सीटीईटी 2026 परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. खबर है कि पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है. पिछले साल के ट्रेंड को देखें तो आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया था. इसी आधार पर उम्मीद की जा रही है कि 20 मार्च के आसपास नतीजे जारी हो सकते हैं. हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.

इस परीक्षा में पास होने के लिए अभ्यर्थियों को तय कटऑफ अंक हासिल करना जरूरी है. सामान्य वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अंक जरूरी रखे गए हैं. वहीं ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक तय किए गए हैं. जो अभ्यर्थी पेपर 1 पास करेंगे, वे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के योग्य बन जाएंगे. वहीं पेपर 2 पास करने वाले उम्मीदवार कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए पात्र होंगे.

हमेशा के लिए मान्य होगा स्कोरकार्ड

इस बार एक बड़ी राहत भी दी गई है. सीबीएसई के नए नियम के मुताबिक अब सीटीईटी का स्कोरकार्ड जीवन भर के लिए मान्य रहेगा. यानी एक बार परीक्षा पास करने के बाद बार-बार इसे देने की जरूरत नहीं होगी. उम्मीदवार इस स्कोरकार्ड का इस्तेमाल अलग-अलग शिक्षक भर्तियों में कर सकते हैं. इससे अभ्यर्थियों को काफी फायदा मिलेगा और उनकी मेहनत लंबे समय तक काम आएगी.

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रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे ऑनलाइन देख सकेंगे. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां होम पेज पर रिजल्ट या स्कोरकार्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अपना रोल नंबर भरकर लॉगिन करना होगा. जैसे ही जानकारी सही भरी जाएगी, स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखा जा सकता है.

स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के अंक और पास होने की स्थिति साफ दिखाई देगी. इसलिए रिजल्ट देखने के बाद सभी जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए. अगर कोई समस्या हो तो तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए. अब सभी अभ्यर्थियों की नजर रिजल्ट की घोषणा पर टिकी हुई है. जल्द ही उनका इंतजार खत्म होने वाला है.

ये भी पढ़ें- UP Board Exam Result: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर नया अपडेट, 18 मार्च से कॉपी की चेकिंग शुरू; कब होगी परिणामों की घोषणा?

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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