CTET Result 2026: लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म! किसी भी वक्त जारी हो सकता है स्कोरकार्ड; जानें पूरी डिटेल

CTET Result 2026: CTET 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. ये परीक्षा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित की जाती है. फरवरी सत्र की परीक्षा खत्म हो चुकी है. अब सभी की नजरें परिणाम पर टिकी हुई हैं. खबरों के मुताबिक बोर्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट और फाइनल आंसर-की जारी कर सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे लगातार रूप से अपडेट चेक करते रहें.

ये परीक्षा उन युवाओं के लिए बहुत जरूरी होती है जो शिक्षक बनना चाहते हैं. इस परीक्षा को पास करने के बाद ही उम्मीदवार सरकारी स्कूलों में नौकरी के लिए योग्य माने जाते हैं. जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति जैसे संस्थानों में भर्ती के लिए ये जरूरी होती है. इसलिए इसका रिजल्ट उम्मीदवारों के करियर के लिए बड़ा पड़ाव माना जाता है.

कब आएगा रिजल्ट?

रिजल्ट कब आएगा, इसे लेकर भी काफी चर्चा हो रही है. आमतौर पर परीक्षा खत्म होने के 4 से 6 हफ्ते के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है. इसी आधार पर माना जा रहा है कि अप्रैल 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में स्कोरकार्ड जारी हो सकता है. हालांकि अभी तक बोर्ड ने कोई तय तारीख घोषित नहीं की है. लेकिन तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है.

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पासिंग मार्क्स क्या है?

परीक्षा में पास होने के लिए कुछ तय अंक हासिल करना जरूरी होता है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 60 प्रतिशत नंबर लाने होते हैं. यानी 150 में से 90 नंबर जरूरी हैं. वहीं ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 55 प्रतिशत रखे गए हैं. यानी उन्हें लगभग 82 नंबर लाने होंगे. इस परीक्षा में कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनती. सिर्फ पास या फेल का परिणाम दिया जाता है.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आसानी से अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर सबमिट करना होगा. इसके बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा. उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं. अब मार्कशीट डिजिटल रूप में डिजीलॉकर पर उपलब्ध कराई जाएगी. यह पूरी तरह मान्य होती है और इसकी वैधता आजीवन रहती है.



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