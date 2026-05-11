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CTET 2026: सीटीईटी सितंबर परीक्षा के लिए आवेदन शुरू; कब होगा एग्जाम? जानें पूरी डिटेल

CTET September 2026 Exam Registration: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के सितंबर एग्जाम के लिए सीबीएसई ने आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है. 11 मई से 6 जून तक योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए सितंबर को आयोजित होने वाली सीटीईटी परीक्षा से संबंधित डिटेल्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 11, 2026, 11:43 AM IST
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CTET September 2026 Exam
CTET September 2026 Exam

CBSE CTET September 2026 Exam Registration: क्या आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं और इसके लिए काफी समय से सोच रहे हैं, तो अपने इस सपने को पूरा करने का समय आ गया है. दरअसल, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (Central Teacher Eligibility Test) यानी CTET परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. सितंबर में होने वाली परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना सकते हैं. जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सीटीईटी सितंबर परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 मई से 10 जून 2026 तक जारी रहेगी. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करना होगा.

कहां से सीटीईटी सितंबर परीक्षा के लिए करें आवेदन? 

सीबीएसई के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी सितंबर परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया को 11 मई से 10 जून 2026 तक अपना सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा. यहां से आवेदन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं.

कब होगी सीटीईटी की परीक्षा?

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन इस साल सितंबर के महीने में किया जाएगा. नोटिफिकेशन के अनुसार 6 सितंबर 2026 को सीटीईटी एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. सीबीएसई द्वारा ये परीक्षा पूरे भारत में आयोजित की जाती है. भारत के हर राज्य के बड़े शहरों और जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं. उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान अपना पसंदीदा शहर चुनने का ऑप्शन होता है. सीटीईटी परीक्षा केंद्र की डिटेल्स एडमिट कार्ड में दी जाती है.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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