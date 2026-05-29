Advertisement
trendingNow13232264
Hindi Newsशिक्षाCUET या CLAT, वकील बनने के लिए कौन-सा एग्जाम दें? लॉ करियर का सही रास्ता समझिए

CUET या CLAT, वकील बनने के लिए कौन-सा एग्जाम दें? लॉ करियर का सही रास्ता समझिए

CUET vs CLAT for Lawyer Degree: 12वीं के बाद एलएलबी करने की प्लानिंग है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एग्जाम देना जरूरी है. सीयूईटी और क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम के कारण कन्फ्यूजन है? तो वकील बनने के लिए क्या जरूरी और क्या नहीं? विस्तार से समझते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 29, 2026, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

how to become a lawyer after 12th
how to become a lawyer after 12th

CUET vs CLAT for Lawyer Degree: 12वीं के बाद मुझे अगर लॉ करियर बनाना है तो उसके लिए सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा या फिर क्लैट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना होगा? ऐसा कुछ सवाल अगर आपका भी है और वकील बनने का सपना देख रहे लेकिन सही तरीका क्या है? लॉ डिग्री यानी एलएलबी के लिए कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा? ये सवाल परेशान कर रहा है और जवाब की तलाश में हैं तो आज आपकी सभी सवालों का जवाब यहां मिल जाएगा. वकील बनने के लिए 12वीं के बाद क्या करना होता है. क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो एलएलबी के लिए सीयूईटी देना पड़ेगा? आइए जानते हैं कि वकालत में करियर बनाने के लिए CUET या CLAT में से किसे चुनना सही रहेगा?

क्या है CUET?

CUET की फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (Common University Entrance Test) है. कॉलेज में दाखिला के लिए ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा है. केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजी में प्रवेश के लिए इसमें उम्मीदवार का सफल होना जरूरी है. 

CLAT क्या है?

CLAT की फुल फॉर्म कॉम लॉ एडमिशन टेस्ट है. ये एक राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रमुख प्रवेश परीक्षा है. भारत में इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को देश के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) में लॉ की पढ़ाई करने का अवसर मिलता है. इस एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवार वकालत के 5 साल इंटीग्रेटेड (UG) या पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्लैट और सीयूईटी में किसे चुनना सही?

सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है. अगर टॉप लॉयर बनने का विचार है तो क्लैट को अपनाना जरूरी है. जबकि, अन्य करियर ऑप्शन या कोर्स की तलाश में भी हैं तो सीयूईटी भी दें. क्लैट देने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLUs) में दाखिला मिल सकता है. ऐसे में ज्यादा चांस प्लेसमेंट को लेकर बढ़ जाते हैं. हालांकि, सीयूईटी वाले उम्मीदवार को राज्य और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है. 

वकील बनने के लिए क्या रहेगी सही प्लानिंग?

वकील बनने की प्लानिंग है तो सबसे समझदारी ये रहेगी कि आप सीयूईटी और क्लैट दोनों परीक्षा दें. इतना ही नहीं, एक एग्जाम और है जिसे देकर टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है. दरअसल, AILET के जरिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन मिल सकता है जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित लॉ कॉलेजों में से एक है. अगर ज्यादा एग्जाम देना नहीं चाहते हैं तो अपनी तैयारी में सबसे पहले क्लैट को प्राथमिकता दें. AILET भी जरूर दें और बैकअप के तौर पर सीयूईटी को रख सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- विदेश में फ्री पढ़ाई! यहां की यूनिवर्सिटी दे रही है भारतीयों को खास स्कॉलरशिप, फीस पर मिलेगी छूट

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

best course after 12th

Trending news

Punjab Nikay Chunav: बड़ी जीत की ओर AAP, नतीजों में काफी पीछे चल रही कांग्रेस
Punjab Nagar Nikay Chunav Result
Punjab Nikay Chunav: बड़ी जीत की ओर AAP, नतीजों में काफी पीछे चल रही कांग्रेस
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
karnataka
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट
IMD
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट
पुणे में जहरीली शराब ने निगल ली 13 जिंदगियां, युवकों की मौत से मचा हड़कंप
Pune News
पुणे में जहरीली शराब ने निगल ली 13 जिंदगियां, युवकों की मौत से मचा हड़कंप
राहुल-सोनिया के साथ दिल्ली में महामंथन! तय हुआ शिवकुमार कैबिनेट का फॉर्मूला!
DK Shivakumar
राहुल-सोनिया के साथ दिल्ली में महामंथन! तय हुआ शिवकुमार कैबिनेट का फॉर्मूला!
एक-दूसरे के पूरक हैं किसान और...चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना समय की मांग
Former PM Chaudhary Charan Singh
एक-दूसरे के पूरक हैं किसान और...चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना समय की मांग
नीट का पेपर पहुंचाएगी वायुसेना? रक्षामंत्री के सामने रखा गया प्रस्ताव
Neet re exam
नीट का पेपर पहुंचाएगी वायुसेना? रक्षामंत्री के सामने रखा गया प्रस्ताव
सीएम बदला तो सरकार साफ! क्या कर्नाटक में सत्ता का ट्रेंड बदल पाएगी कांग्रेस?
Siddaramaiah
सीएम बदला तो सरकार साफ! क्या कर्नाटक में सत्ता का ट्रेंड बदल पाएगी कांग्रेस?
राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
Jammu Kashmir
राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
weather update
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट