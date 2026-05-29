CUET या CLAT, वकील बनने के लिए कौन-सा एग्जाम दें? लॉ करियर का सही रास्ता समझिए

CUET vs CLAT for Lawyer Degree: 12वीं के बाद मुझे अगर लॉ करियर बनाना है तो उसके लिए सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा या फिर क्लैट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना होगा? ऐसा कुछ सवाल अगर आपका भी है और वकील बनने का सपना देख रहे लेकिन सही तरीका क्या है? लॉ डिग्री यानी एलएलबी के लिए कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा? ये सवाल परेशान कर रहा है और जवाब की तलाश में हैं तो आज आपकी सभी सवालों का जवाब यहां मिल जाएगा. वकील बनने के लिए 12वीं के बाद क्या करना होता है. क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो एलएलबी के लिए सीयूईटी देना पड़ेगा? आइए जानते हैं कि वकालत में करियर बनाने के लिए CUET या CLAT में से किसे चुनना सही रहेगा?

क्या है CUET?

CUET की फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (Common University Entrance Test) है. कॉलेज में दाखिला के लिए ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा है. केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजी में प्रवेश के लिए इसमें उम्मीदवार का सफल होना जरूरी है.

CLAT क्या है?

CLAT की फुल फॉर्म कॉम लॉ एडमिशन टेस्ट है. ये एक राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रमुख प्रवेश परीक्षा है. भारत में इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को देश के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) में लॉ की पढ़ाई करने का अवसर मिलता है. इस एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवार वकालत के 5 साल इंटीग्रेटेड (UG) या पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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क्लैट और सीयूईटी में किसे चुनना सही?

सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है. अगर टॉप लॉयर बनने का विचार है तो क्लैट को अपनाना जरूरी है. जबकि, अन्य करियर ऑप्शन या कोर्स की तलाश में भी हैं तो सीयूईटी भी दें. क्लैट देने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLUs) में दाखिला मिल सकता है. ऐसे में ज्यादा चांस प्लेसमेंट को लेकर बढ़ जाते हैं. हालांकि, सीयूईटी वाले उम्मीदवार को राज्य और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है.

वकील बनने के लिए क्या रहेगी सही प्लानिंग?

वकील बनने की प्लानिंग है तो सबसे समझदारी ये रहेगी कि आप सीयूईटी और क्लैट दोनों परीक्षा दें. इतना ही नहीं, एक एग्जाम और है जिसे देकर टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है. दरअसल, AILET के जरिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन मिल सकता है जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित लॉ कॉलेजों में से एक है. अगर ज्यादा एग्जाम देना नहीं चाहते हैं तो अपनी तैयारी में सबसे पहले क्लैट को प्राथमिकता दें. AILET भी जरूर दें और बैकअप के तौर पर सीयूईटी को रख सकते हैं.

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