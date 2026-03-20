Advertisement
trendingNow13147127
Hindi Newsशिक्षा3 शिफ्ट और 292 शहर! CUET PG 2026 की परीक्षा के लिए NTA की बड़ी तैयारी; यहां देखें एडमिट कार्ड

3 शिफ्ट और 292 शहर! CUET PG 2026 की परीक्षा के लिए NTA की बड़ी तैयारी; यहां देखें एडमिट कार्ड

CUET PG 2026 admit card: एनटीए ने 24, 25 और 27 मार्च को होने वाली CUET PG 2026 परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिन्हें छात्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. ये परीक्षा तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी और एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश वर्जित होगा.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 शिफ्ट और 292 शहर! CUET PG 2026 की परीक्षा के लिए NTA की बड़ी तैयारी; यहां देखें एडमिट कार्ड

CUET PG 2026 admit card: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट यानी CUET PG 2026 से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब 24, 25 और 27 मार्च को होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन छात्रों की परीक्षा इन तारीखों में है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी.

ये परीक्षा देशभर के कई शहरों में आयोजित की जा रही है. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में होगी. CUET PG 2026 की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी. इस दौरान अलग-अलग विषयों के लिए परीक्षा ली जा रही है. कुल मिलाकर 157 विषयों के लिए एग्जाम हो रहा है. परीक्षा भारत के साथ-साथ विदेश के 16 शहरों में भी आयोजित की जा रही है. कुल 292 शहरों में ये परीक्षा हो रही है.

एडमिट कार्ड पर लिखी जानकारियों को अच्छे से कर लें चेक

एडमिट कार्ड में कई जरूरी जानकारियां दी गई हैं. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र का नाम और पता शामिल होता है. इसके साथ ही रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़े निर्देश भी दिए गए हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारी ध्यान से जांच लें. अगर कोई गलती दिखे, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करें.

Add Zee News as a Preferred Source

परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक होगी. दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक चलेगी. तीसरी शिफ्ट शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होगी. छात्रों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना जरूरी है. देरी होने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिल सकती है.

कैसे करें डाउनलोड?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया आसान है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां होमपेज पर CUET PG 2026 Admit Card के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि भरें. फिर कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें. परीक्षा के दिन इसे साथ ले जाना जरूरी है.
ये भी पढे़ं: CTET 2026 रिजल्ट पर आया सबसे बड़ा अपडेट! क्या 20 मार्च को खत्म होगा लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार? जानें पूरी सच्चाई

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

CUET PG 2026Admit card

Trending news

PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
india qatar relations
PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
DNA
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
Eid ul Fitr 2026
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
India Ukraine News in Hindi
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
Dhurandhar 2 Movie
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
MEA
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
Kashmir Weather
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
West Bengal elections 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
Dawood Ibrahim Kaskar
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
Cyber crime
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश