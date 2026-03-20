3 शिफ्ट और 292 शहर! CUET PG 2026 की परीक्षा के लिए NTA की बड़ी तैयारी; यहां देखें एडमिट कार्ड

CUET PG 2026 admit card: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट यानी CUET PG 2026 से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब 24, 25 और 27 मार्च को होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन छात्रों की परीक्षा इन तारीखों में है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी.

ये परीक्षा देशभर के कई शहरों में आयोजित की जा रही है. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में होगी. CUET PG 2026 की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी. इस दौरान अलग-अलग विषयों के लिए परीक्षा ली जा रही है. कुल मिलाकर 157 विषयों के लिए एग्जाम हो रहा है. परीक्षा भारत के साथ-साथ विदेश के 16 शहरों में भी आयोजित की जा रही है. कुल 292 शहरों में ये परीक्षा हो रही है.

एडमिट कार्ड पर लिखी जानकारियों को अच्छे से कर लें चेक

एडमिट कार्ड में कई जरूरी जानकारियां दी गई हैं. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र का नाम और पता शामिल होता है. इसके साथ ही रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़े निर्देश भी दिए गए हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारी ध्यान से जांच लें. अगर कोई गलती दिखे, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करें.

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परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक होगी. दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक चलेगी. तीसरी शिफ्ट शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होगी. छात्रों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना जरूरी है. देरी होने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिल सकती है.

कैसे करें डाउनलोड?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया आसान है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां होमपेज पर CUET PG 2026 Admit Card के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि भरें. फिर कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें. परीक्षा के दिन इसे साथ ले जाना जरूरी है.

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