NTA CUET PG 2026 Normalization Policy: सीयूईटी पीजी 2026 के कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम अलग-अलग तारीखों पर आयोजित होने और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे. कई छात्रों के मन में ये भ्रम था कि जिन उम्मीदवारों की परीक्षा बाद में हुई, उन्हें कहीं अलग तरीके से अंक तो नहीं दिए गए. अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की है. एनटीए की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट से छात्रों की कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है.