NTA CUET PG 2026 Normalization Policy: सीयूईटी पीजी 2026 के कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम अलग-अलग तारीखों पर आयोजित होने और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे. कई छात्रों के मन में ये भ्रम था कि जिन उम्मीदवारों की परीक्षा बाद में हुई, उन्हें कहीं अलग तरीके से अंक तो नहीं दिए गए. अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की है. एनटीए की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट से छात्रों की कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है.
एनटीए के मुताबिक, मार्च 2026 में मेघालय के तुरा में कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं और कुछ विदेशी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कारणों के चलते 28 सब्जेक्ट के 565 उम्मीदवार अपनी तय तारीख पर परीक्षा नहीं दे पाए थे. क्योंकि, ये परिस्थितियां छात्रों के कंट्रोल से बाहर थी, इसलिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए 29 और 30 मार्च को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी.
एनटीए ने पोस्ट कर ये साफ किया है कि री-एग्जाम सिर्फ उन 565 उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया गया, जो परिस्थितियों के कारण पहले परीक्षा नहीं दे सके थे. एजेंसी की नीति के अनुसार किसी भी छात्र को ऐसी परिस्थितियों का नुकसान नहीं उठाना चाहिए, जिसके लिए वह जिम्मेदार न हो. हालांकि, री-एग्जाम देने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की अतिरिक्त छूट या विशेष लाभ नहीं दिया गया.
एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन न करने पर भी कहा कि CUET PG में सभी उम्मीदवारों के अंक वास्तविक यानी एब्सोल्यूट मार्क्स के आधार पर तय किए जाते हैं. मुख्य परीक्षा हो या री-एग्जाम, किसी भी उम्मीदवार के स्कोर का नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता. इसलिए री-एग्जाम देने वाले छात्रों को भी उसी आधार पर अंक दिए गए, जिस आधार पर बाकी उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया.
NTA has seen queries on social media about some CUET (PG) 2026 subjects being held on more than one date, and about normalization not being applied.
In order to avoid speculation, the following is being clarified.
In March 2026, due to the law-and-order disruption at Tura…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 13, 2026
एनटीए का कहना है कि इतने कम छात्रों के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू करना सही नहीं होता. उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी विषय की मुख्य परीक्षा में करीब 16 हजार छात्र शामिल हुए थे, जबकि, री-एग्जाम में सिर्फ 120 उम्मीदवार थे. इसी तरह राजनीति विज्ञान में लगभग 26 हजार छात्रों के मुकाबले सिर्फ 100 और इतिहास में 13,600 छात्रों के मुकाबले 80 से भी कम उम्मीदवारों ने री-एग्जाम दिया था. ऐसे में कुछ दर्जन या सौ छात्रों के अंकों की तुलना हजारों उम्मीदवारों के साथ करना उचित नहीं माना जा सकता.
एनटीए ने दोहराया कि CUET PG 2026 के सभी उम्मीदवारों के अंक एक समान प्रक्रिया के तहत तैयार किए गए हैं. दोबारा परीक्षा होने से स्कोर तय करने के तरीके में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा एजेंसी ने ये भी कहा कि वो आगे भी अपनी परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है.