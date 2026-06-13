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CUET PG 2026: 565 छात्रों के लिए क्यों हुई दोबारा परीक्षा, नॉर्मलाइजेशन पर NTA ने दी सफाई

CUET PG 2026 Normalization Policy: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीयूईटी पीजी 2026 में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने और कुछ उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर सफाई दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठ रहे सवालों के बीच NTA ने छात्रों की शंकाओं को दूर करते हुए स्कोरिंग प्रक्रिया और री-एग्जाम से जुड़े पूरे मामले को स्पष्ट किया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 13, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:52 PM IST
CUET PG 2026: 565 छात्रों के लिए क्यों हुई दोबारा परीक्षा, नॉर्मलाइजेशन पर NTA ने दी सफाई

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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