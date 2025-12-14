CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से आसानी से करें आवेदन

Advertisement
CUET PG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) पोस्ट ग्रेजुएट (PG) 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

Dec 14, 2025
CUET PG 2026 Registration Begins: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) फॉर पोस्ट ग्रेजुएट (PG) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, रविवार, 14 दिसंबर, 2025 को शुरू कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार सीयूईटी पीजी 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर 14 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. 

कब होगी CUET PG 2026 परीक्षा?
एनटीए द्वारा CUET PG का आयोजन मार्च 2026 में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा. वहीं, जिन उम्मीदवारों से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय गलती हो जाएगी, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म सुधार विंडो आधिकारिक वेबसाइट पर 18 से 20 जनवरी, 2026 के रात 11:50 तक एक्टिव रहेगा. वहीं, एग्जाम शेड्यूल या अन्य जानकारी के कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट टाइम-टू-टाइम विजिट करते रहें. 

ये भी पढ़ें: ICAI CA मई 2026 एग्जाम डेट आउट, यहां चेक करें फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल

ऐसे करें आवेदन 
CUET PG 2026 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद CUET (PG) पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां Registration for CUET (PG)-2026 लिंक पर क्लिक करें.

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां फिर से Registration for CUET (PG)-2026 लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक और नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइड में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 
CUET PG 2026 Registration डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी से जुड़ने का मौका! परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन

