CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख, न करें देरी; ये है आवेदन करने का तरीका और योग्यता

CUET PG 2026 Registration Deadline: सीयूईटी पीजी अलग-अलग सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए एक ही स्थान पर सभी विकल्प उपलब्ध कराता है. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 जनवरी 2026 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार फॉर्म भरने और फीस भुगतान की प्रक्रिया को जल्द अपना लें.
CUET PG 2026 Registration Deadline Today: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से पोस्टग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 तय है. अभी तक इसकी लास्ट डेट में किसी तरह का बदलाव या अपडेट नहीं आया है इसलिए ऐसे उम्मीदवार जो स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी पीजी) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के फटाफट से आवेदन प्रक्रिया को अपना लें. इस तारीख के प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा.
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत 14 दिसंबर, 2025 से कर दी गई थी. 20 जनवरी 2026 को रात 11:50 बजे तक आवेदन का मौका मिल रहा है. आवेदन को जमा करने और फीस भरने के लिए भी ये लास्ट डेट है. हालांकि, आवेदन में किसी तरह का कोई सुधार करना हो तो उसके लिए लास्ट डेट 23 से 25 जनवरी 2026 को रात 11:50 बजे तक मौका है.
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी परीक्षा का आयोजन मार्च 2026 में होगा. भारत के 292 शहरों और विश्व भर के 16 अन्य अंतरराष्ट्रीय केंद्रों में आयोजित की जाएगी. ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी जिसमें 157 विषय शामिल होंगे.
