CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख, न करें देरी; ये है आवेदन करने का तरीका और योग्यता

CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख, न करें देरी; ये है आवेदन करने का तरीका और योग्यता

CUET PG 2026 Registration Deadline: सीयूईटी पीजी अलग-अलग सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए एक ही स्थान पर सभी विकल्प उपलब्ध कराता है. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 जनवरी 2026 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार फॉर्म भरने और फीस भुगतान की प्रक्रिया को जल्द अपना लें.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:00 AM IST
CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख, न करें देरी; ये है आवेदन करने का तरीका और योग्यता

CUET PG 2026 Registration Deadline Today: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से पोस्टग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 तय है. अभी तक इसकी लास्ट डेट में किसी तरह का बदलाव या अपडेट नहीं आया है इसलिए ऐसे उम्मीदवार जो स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी पीजी) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के फटाफट से आवेदन प्रक्रिया को अपना लें. इस तारीख के प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा.

CUET PG 2026 Registration: आवेदन में सुधार करने की लास्ट डेट?

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत 14 दिसंबर, 2025 से कर दी गई थी. 20 जनवरी 2026 को रात 11:50 बजे तक आवेदन का मौका मिल रहा है. आवेदन को जमा करने और फीस भरने के लिए भी ये लास्ट डेट है. हालांकि, आवेदन में किसी तरह का कोई सुधार करना हो तो उसके लिए लास्ट डेट 23 से 25 जनवरी 2026 को रात 11:50 बजे तक मौका है.

CUET PG 2026 Registration Eligibility Criteria: योग्यता?

  1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री.
  2. अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र भी योग्य हैं.

कितनी होगी आवेदन फीस?

  • सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को दो पेपरों के लिए 1400 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि, प्रत्येक अतिरिक्त पेपर के लिए 700 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को दो पेपरों के लिए 1200 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि, प्रत्येक अतिरिक्त पेपर के लिए 600 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों को दो पेपरों के लिए 1100 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • दिव्यांगजन वर्ग के उम्मीदवारों को दो पेपरों के लिए 1000 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • भारत के बाहर से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दो पेपरों के लिए 7000 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त पेपर के लिए 3500 रुपये का भुगतान करना होगा.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  1. सबसे पहले CUET PG की ऑफिशियल वेबसाइट पर https://exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाएं.
  2. लॉगिन पहचान या पासवर्ड प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को फॉलो करें.
  3. लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करने के बाद लॉगिन करें.
  4. इसके बाद मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें.
  5. पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर समेत अन्य दस्तावेजों का स्कैन अपलोड करें.
  6. आवेदन के लिए वर्ग के अनुसार उम्मीदवार शुल्क का भुगतान करें.
  7. आवेदन फॉर्म को जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

कब होगी CUET PG 2026 परीक्षा?

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी परीक्षा का आयोजन मार्च 2026 में होगा. भारत के 292 शहरों और विश्व भर के 16 अन्य अंतरराष्ट्रीय केंद्रों में आयोजित की जाएगी. ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी जिसमें 157 विषय शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें- Do You Know: कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्या आप भी समझते हैं एक? दोनों में है बड़ा अंतर, जवाब जानने के बाद नहीं होगी कंफ्यूजन

