CUET PG 2026 उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, NTA ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट, अब इस तारीख तक भरें फॉर्म

CUET PG 2026 Registration Deadline Extended: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) फॉर पोस्ट ग्रेजुएट (PG) 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की अंतिम तिथि को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है. पहले सीयूईटी पीजी 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे अब एक्सटेंट करके 23 जनवरी, 2026 के रात 11.50 तक कर दिया गया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा या जो फॉर्म भरने से चूक गए हैं, उन्हें एक और मौका मिला है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर तय समय सीमा के अंदर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर लें.

इस दिन होगी परीक्षा

एनटीए की ओर से CUET PG 2026 परीक्षा का आयोजन मार्च 2026 में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा. वहीं, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी, 2026 के रात 11.50 तक निर्धारित की गई है और जिन उम्मीदवारों से फॉर्म भरते समय गलती हो जाएगी, उनके लिए ऑनलाइन करेक्शन विंडो 28 जनवरी से 30 जनवरी, 2026 के रात 11.50 तक खुला रहेगा.

इंर्पोटेंट डेट्स

CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन डेट- 14 दिसंबर, 2025 से 23 जनवरी, 2026 (रात 11:50 बजे तक)

CUET PG 2026 परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 25 जनवरी, 2026 (रात 11:50 बजे तक)

CUET PG 2026 ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में सुधार - 28 जनवरी, 2026 से 30 जनवरी, 2026 (रात 11:50 बजे तक)

CUET PG 2026 एग्जाम डेट - मार्च 2026

ऐसे करें आवेदन-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Registration for CUET(PG)-2026' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

CUET PG 2026 Registration डायरेक्ट लिंक

CUET PG 2026 Registration Deadline Extended ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

जानकारी के लिए बता दें, CUET PG 2026 परीक्षा में कुल 157 विषय शामिल हैं. वहीं, इस परीक्षा का आयोजन देश भर के 92 शहरों और देश के बाहर के 16 शहरों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

