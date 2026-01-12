Advertisement
CUET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख नजदीक, 14 जनवरी के बाद नहीं मिलेगा मौका! जानें आवेदन प्रोसेस

CUET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख नजदीक, 14 जनवरी के बाद नहीं मिलेगा मौका! जानें आवेदन प्रोसेस

CUET PG 2026 Registration Last Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा सीयूईटी PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 14 जनवरी 2026 तय की गई है. इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी. आइए फटाफट से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान लीजिए.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 04:59 PM IST
CUET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख नजदीक, 14 जनवरी के बाद नहीं मिलेगा मौका! जानें आवेदन प्रोसेस

CUET PG 2026 Registration Last Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (Common University Entrance Test) यी सीयूईटी पीजी 2026 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 14 जनवरी, बुधवार 2026 है. इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो सीयूईटी पीजी 2026 के आवेदन की आखिरी डेट से पहले फटाफट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें. NTA ने भी एक ऑफिशियल निर्देश के जरिए छात्रों को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है. आवेदन फीस का भुगतान कर लेने के बाद ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा माना जाएगा. आइए सीयूईटी पीजी 2026 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानते हैं.

कहां से चेक करें CUET PG परीक्षा की अपडेट?

एनटीए ने सलाह दी है कि सीयूईटी पीजी 2026 परीक्षा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, नोटिस और अन्य जानकारी के लिए आफिशियल वेबसाइट (https://exams.nta.nic.in/cuet-pg/) पर जा सकते हैं. 14 जनवरी, बुधवार को रात 11 बजकर 50 मिनट तक आवेदन कर सकते हैं. अगर आवेदन पत्र में किसी तरह का सुधार करना हो तो उसके लिए लास्ट डेट 18 से 20 जनवरी तक मौका दिया जा रहा है.

कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाएं.
  2. होमपेज पर CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर लॉगिन करें.
  4. इसके बाद मांगी जा रही सभी डिटेल्स को ध्यान से आवेदन पत्र में भरें.
  5. आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म जमा कर दें.

फॉर्म का कंफर्मेशन आएगा उस पेज का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

कब होगी CUET PG 2026 परीक्षा?

एनटीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार सीयूईटी पीजी 2026 परीक्षा का आयोजन मार्च 2026 में किया जाएगा. ये परीक्षा 157 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा भारत के बाहर के 16 शहरों सहित 292 शहरों के केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) इस परीक्षा के लिए कुल समय 90 मिनट होगा. इस दौरान कुल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जा सकते हैं.

