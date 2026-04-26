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Hindi Newsशिक्षाCUET PG Result 2026 आ गया! अब आगे क्या? मेरिट लिस्ट से लेकर काउंसलिंग तक, एडमिशन पाने का पूरा रोडमैप यहां समझें!

CUET PG Result 2026 आ गया! अब आगे क्या? मेरिट लिस्ट से लेकर काउंसलिंग तक, एडमिशन पाने का पूरा 'रोडमैप' यहां समझें!

सीयूईटी PG 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है और NTA ने स्कोरकार्ड भी जारी कर दिए हैं. 5 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए अब असली चुनौती काउंसलिंग और एडमिशन की है. जानिए रिजल्ट के बाद आगे की पूरी प्रक्रिया, मेरिट लिस्ट और 198 यूनिवर्सिटीज में दाखिले का पूरा गणित क्या है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 26, 2026, 02:07 PM IST
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CUET PG Result 2026 आ गया! अब आगे क्या? मेरिट लिस्ट से लेकर काउंसलिंग तक, एडमिशन पाने का पूरा 'रोडमैप' यहां समझें!

सीयूईटी पीजी (CUET PG) 2026 के नतीजों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्कोरकार्ड जारी कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल हुए 5 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए यह पल जितनी खुशी का है, उतनी ही उलझन भी है कि अब आगे क्या होगा? क्या सिर्फ अच्छे नंबर लाना ही काफी है या अभी असली 'जंग' बाकी है? दरअसल, रिजल्ट के बाद अब आपकी नजरें देश की 198 नामी यूनिवर्सिटीज की ओर होनी चाहिए, जहाँ दाखिले की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होने वाली है. स्कोरकार्ड हाथ में आने के बाद अब मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग का वो रोमांचक सफर शुरू होगा, जो तय करेगा कि आपको आपकी पसंद का कैंपस मिलेगा या नहीं. चलिए, समझते हैं रिजल्ट के बाद का पूरा गणित!

अब कैसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 24 अप्रैल को सीयूईटी पीजी 2026 के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं. परीक्षार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाकर चेक कर सकते हैं. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) की आवश्यकता होगी. बता दें कि इस साल यह परीक्षा 6 मार्च से 30 मार्च के बीच 157 विषयों के लिए 50 शिफ्टों में आयोजित की गई थी, जिसमें देशभर से कुल 5,04,301 उम्मीदवार शामिल हुए थे. यह स्कोरकार्ड केवल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ही वैध माना जाएगा, जिसके आधार पर अब विभिन्न केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया तेज होगी.

क्या है एडमिशन का अगला बड़ा कदम?

रिजल्ट जारी होने के साथ ही अब सभी भागीदार विश्वविद्यालय अपनी-अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे. ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि NTA केवल परीक्षा आयोजित करता है और स्कोरकार्ड जारी करता है, लेकिन एडमिशन की जिम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित विश्वविद्यालयों की होती है. उम्मीदवारों को उन विशिष्ट संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाना होगा जहाँ वे दाखिला लेना चाहते हैं. वहां उन्हें काउंसलिंग के लिए नए सिरे से पंजीकरण (Registration) करना होगा. काउंसलिंग के माध्यम से ही छात्र अपनी पसंद के कोर्स और कॉलेज का चुनाव कर सकेंगे. इसलिए, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग पोर्टल पर लगातार नजर बनाए रखें.

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 कैसे तैयार होगी फाइनल लिस्ट?

काउंसलिंग पंजीकरण की खिड़की बंद होने के बाद, प्रत्येक विश्वविद्यालय उम्मीदवारों के CUET PG 2026 स्कोर के आधार पर अपनी खुद की मेरिट लिस्ट तैयार करेगा. यह मेरिट लिस्ट पूरी तरह से छात्र के प्रदर्शन और संबंधित कॉलेज की कट-ऑफ पर निर्भर करेगी. विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर कैटेगरी-वाइज मेरिट लिस्ट प्रकाशित करेंगे. जिन उम्मीदवारों का नाम इस सूची में आएगा, उन्हें अगले चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा. यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो आपको आवंटित विश्वविद्यालय में फिजिकल वेरिफिकेशन (दस्तावेजों की जांच) के लिए रिपोर्ट करना होगा. इस दौरान आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, स्कोरकार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे, जिसके बाद ही सीट पक्की मानी जाएगी.

 किन संस्थानों में मिलेगा आपको मौका?

इस साल सीयूईटी पीजी परीक्षा के जरिए देश के कुल 198 विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मौका मिल रहा है. संस्थानों की यह विविधता छात्रों को बेहतर विकल्प चुनने की आजादी देती है. आंकड़ों पर गौर करें तो इसमें 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central Universities), 40 राज्य सरकार के विश्वविद्यालय, 24 सरकारी संस्थान और 89 अन्य निजी व डीम्ड यूनिवर्सिटीज शामिल हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), जेएनयू (JNU) और बीएचयू (BHU) जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं. छात्रों को यह समझना होगा कि हर यूनिवर्सिटी के अपने अलग नियम और पात्रता मानदंड हो सकते हैं, इसलिए आवेदन से पहले संबंधित संस्थान की पूरी जानकारी जुटा लेना भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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