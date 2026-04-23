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CUET PG 2026: रिजल्ट आने के बाद आगे क्या? एक छोटी सी चूक और हाथ से निकल जाएगा टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका

CUET PG 2026 result next steps: CUET PG 2026 का रिजल्ट आने के बाद सभी छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब आगे क्या करें? आज हम आपके इन सवालों का इस खबर में पूरी जानकारी देंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:05 PM IST
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CUET PG 2026: रिजल्ट आने के बाद आगे क्या? एक छोटी सी चूक और हाथ से निकल जाएगा टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका

CUET PG 2026 result next steps: CUET PG 2026 का रिजल्ट आने के बाद छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि आगे क्या करना चाहिए. सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है. रिजल्ट देखने के बाद अपने स्कोर को ध्यान से समझें. ये देखें कि आपका नंबर किस रेंज में है. इससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की संभावना है. अगर स्कोर अच्छा है तो टॉप यूनिवर्सिटी पर फोकस करें. अगर कम है तो दूसरे अच्छे ऑप्शन भी देखें.

रिजल्ट के बाद अगला कदम यूनिवर्सिटी और कोर्स का चयन करना होता है. CUET PG के जरिए कई सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है. हर यूनिवर्सिटी अपनी कटऑफ अलग से जारी करती है. इसलिए जिस कोर्स में रुचि है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी की लिस्ट तैयार करें. पिछले साल की कटऑफ भी देख लें. इससे सही फैसला लेने में मदद मिलेगी.

छोटी सी गलती या देरी छीन लेगी मौका

इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है. CUET PG में अलग-अलग यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग खुद आयोजित करती हैं. इसलिए आपको संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी है. एक छोटी सी गलती या देरी आपका मौका छीन सकती है. इसलिए सभी तारीखों पर नजर रखें और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.

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कर लें डॉक्यूमेंट्स की तैयारी

रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स की तैयारी भी बहुत जरूरी होती है. एडमिशन के समय मार्कशीट, पहचान पत्र, फोटो और अन्य जरूरी प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं. इन सभी दस्तावेजों को पहले से तैयार करके रखें. अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो उसे समय रहते ठीक करवा लें. इससे एडमिशन के समय परेशानी नहीं होगी.

अगर आपका स्कोर उम्मीद के मुताबिक नहीं आया है तो निराश होने की जरूरत नहीं है. आपके पास कई दूसरे ऑप्शन भी होते हैं. आप दूसरी यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकते हैं. या फिर अगले साल दोबारा तैयारी कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ छात्र जॉब या स्किल कोर्स भी चुनते हैं. सबसे जरूरी है कि सही जानकारी लेकर सोच-समझकर फैसला लिया जाए. यही आपके करियर को सही दिशा देगा.

 

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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