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CUET PG Result 2026: 24 अप्रैल को आएगा रिजल्ट, exams.nta.ac.in पर देखें स्कोरकार्ड

CUET PG 2026 Result: CUET PG 2026 का रिजल्ट 24 अप्रैल को जारी होगा, जिससे लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होगा. स्कोरकार्ड के आधार पर देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिलेगा. परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी रही और रिजल्ट फाइनल आंसर-की पर आधारित होगा.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:25 PM IST
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कैसे चेक करें स्कोरकार्ड?
कैसे चेक करें स्कोरकार्ड?

CUET PG 2026 Result: पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है. CUET PG 2026 का रिजल्ट अब बस कुछ ही कदम दूर है और 24 अप्रैल को इसका इंतजार खत्म होने वाला है. परीक्षा देने वाले छात्र लंबे समय से अपने स्कोरकार्ड का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर सकें. खास बात यह है कि इस बार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान रखी गई है. अब रिजल्ट आते ही छात्रों के लिए नई राहें खुल जाएंगी. कुल मिलाकर, यह रिजल्ट सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य की दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव साबित होगा.

रिजल्ट कब आएगा?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि CUET PG 2026 का रिजल्ट 24 अप्रैल को जारी किया जाएगा. इस खबर के साथ ही लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने जा रहा है. मार्च में परीक्षा देने वाले छात्र अब अपने प्रदर्शन को जानने के लिए तैयार हैं. रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपने स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. इसके बाद देश के कई बड़े विश्वविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. यह रिजल्ट छात्रों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी के आधार पर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज और कोर्स का चयन करना होगा.

कहां मिलेगा एडमिशन?

CUET PG रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र देश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. इनमें Delhi University, Jawaharlal Nehru University और Banaras Hindu University जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इसके अलावा 190 से ज्यादा केंद्रीय, राज्य और प्राइवेट विश्वविद्यालय भी CUET PG स्कोर के आधार पर दाखिला देंगे. इससे छात्रों को एक ही परीक्षा के जरिए कई विकल्प मिलते हैं. यही वजह है कि CUET PG अब छात्रों के लिए सबसे अहम एंट्रेंस एग्जाम बनता जा रहा है.

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कैसी रही परीक्षा प्रक्रिया?

इस साल CUET PG परीक्षा मार्च 2026 में देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा 157 विषयों के लिए आयोजित हुई और पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में संपन्न हुई. NTA ने परीक्षा को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराने पर खास ध्यान दिया. इससे छात्रों को निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का मौका मिला. परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों को आंसर-की का इंतजार था, ताकि वे अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकें. कुल मिलाकर, इस बार परीक्षा प्रक्रिया को पहले से ज्यादा बेहतर और भरोसेमंद बनाया गया.

रिजल्ट कैसे तैयार हुआ?

रिजल्ट जारी करने से पहले NTA ने 11 अप्रैल को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी. छात्रों को उस पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था. इसके बाद विषय विशेषज्ञों ने सभी आपत्तियों की जांच की और फाइनल आंसर-की तैयार की. अब 24 अप्रैल को जो रिजल्ट जारी होगा, वह इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर होगा. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट जारी होने के बाद दोबारा जांच या री-इवैल्यूएशन का कोई विकल्प नहीं होगा. इसलिए यह स्कोर ही अंतिम माना जाएगा.

कैसे चेक करें स्कोरकार्ड?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आसानी से अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें exams.nta.ac.in वेबसाइट पर जाना होगा. वहां CUET PG 2026 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि डालें. सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. यह स्कोरकार्ड आगे एडमिशन प्रक्रिया में काम आएगा, इसलिए इसे सुरक्षित रखना जरूरी है. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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