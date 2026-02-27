CUET PG City Intimation Slip 2026 OUT: जारी हुई सीयूईटी पीजी परीक्षा की सिटी स्लिप, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

CUET PG Exam Intimation City Slip Released: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएट (CUET PG 2026) परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची जारी कर दी गई है. इस साल अलग-अलग तारीख पर विभिन्न शहरों में सीयूईटी पीजी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. एनटीए की ओर से 6 मार्च और 7 मार्च को आयोजित होने वाली सीयूईटी पीजी परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची जारी कर दी गई है. अन्य एग्जाम डेट्स के लिए CUET PG परीक्षा की शहर सूचना पर्ची बाद में जारी की जाएगी. अलग-अलग कोर्स के लिए CUET PG परीक्षा का आयोजन 6 मार्च से 27 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा. कैसे और कहां से सिटी स्लिप को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं, आइए जानते हैं.

सूचना पर्ची एक अग्रिम सूचना है जो परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में जानकारी देती है. परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स शहर सूचना पर्ची के जरिए जान सकते हैं कि उनका एग्जाम सेंटर कौन सा है और किस शहर में है.

CUET PG Exam 2026: कब तक जारी होगा एडमिट कार्ड?

आमतौर पर सीयूईटी पीजी परीक्षा का एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 3-4 दिनों पहले जारी किया जाता है. 6 और 7 मार्च को आयोजित की जाने वाली सीयूईटी पीजी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को 2 या 3 मार्च 2026 को जारी किया जा सकता है. एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं.

CUET PG Exam City Slip: कैसे डाउनलोड करें सिटी इंटिमेशन स्लिप?

सीयूईटी पीजी परीक्षा की इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाकर 6 और 7 मार्च को आयोजित की जाने वाली सीयूईटी पीजी परीक्षा के लिए इंटिमेशन स्लिप चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर नीचे की ओर स्क्रोल करने के बाद लॉगिन ऑप्शन शो होगा. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करके लॉगिन कर लें. लेटेस्ट नोटिफिकेशन में 'CUET PG 2026 Intimation City Slip' शो होगा. इस पर क्लिक करने के बाद परीक्षा केंद्र शहर की जानकारी देख सकेंगे. नीचे की ओर डाउनलोड और प्रिंट आउट का ऑप्शन भी दिखेगा.

इस तरह से सीयूईटी पीजी परीक्षा की इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे. जल्द ही अन्य तारीखों के लिए सीयूईटी पीजी परीक्षा की इंटिमेशन स्लिप को जारी किया जा सकता है. अधिक जानकारी या अन्य लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जा सकते हैं.

