NTA Cuet PG 2026 Result (Out): सीयूईटी यूजी का रिजल्ट जारी, ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्कोरकार्ड

NTA Cuet PG 2026 Result (Out): NTA ने CUET PG 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और जन्म तिथि डालकर स्कोरकार्ड देख सकते हैं. फाइनल आंसर की 11 अप्रैल को आई थी, जबकि CUET UG 2026 के लिए रिकॉर्ड 14.92 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं.
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CUET PG Scorecard: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET PG 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हुए थे, वे CUET PG के नतीजे exams.nta.ac.in/CUET-PG/ पर देख सकते हैं. CUET PG 2026 की फाइनल आंसर 11 अप्रैल को जारी की गई थी.
इस साल CUET PG परीक्षा के लिए कुल 7,14,621 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि अलग-अलग श्रेणियों में 5,04,301 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. ये परीक्षा 11-31 मई 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.
CUET PG की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-PG/ पर जाएं.
CUET PG रिजल्ट 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
एक नया पेज खुलेगा.
आवश्यक जरूरी (आवेदन संख्या और जन्म तिथि) दर्ज करें.
रिजल्ट का प्रिंटआउट ले लें.
उत्तर कुंजी 11 अप्रैल को जारी की गई थी.
CUET PG 2026 की फाइनल आंसर 11 अप्रैल को जारी की गई थी.