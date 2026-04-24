NTA Cuet PG 2026 Result (Out): सीयूईटी यूजी का रिजल्ट जारी, ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्कोरकार्ड

CUET PG Scorecard: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET PG 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हुए थे, वे CUET PG के नतीजे exams.nta.ac.in/CUET-PG/ पर देख सकते हैं. CUET PG 2026 की फाइनल आंसर 11 अप्रैल को जारी की गई थी.

इस साल CUET PG परीक्षा के लिए कुल 7,14,621 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि अलग-अलग श्रेणियों में 5,04,301 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. ये परीक्षा 11-31 मई 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.

CUET PG रिजल्ट 2026: कैसे देखें

CUET PG की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-PG/ पर जाएं.

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उत्तर कुंजी 11 अप्रैल को जारी की गई थी.

CUET PG 2026 की फाइनल आंसर 11 अप्रैल को जारी की गई थी.