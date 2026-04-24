NTA CUET PG result 2026: सीयूईटी पीजी में कम स्कोर आया? ये हैं 5 बेस्ट ऑप्शन जो बदल सकते हैं आपका करियर

NTA आज CUET PG 2026 का रिजल्ट कुछ ही समय में करने वाला है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करना होगा. NTA रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की भी जारी करेगा.

CUET PG परीक्षा 6 मार्च से 30 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. इसकी आंसर की 11 अप्रैल को जारी की गई थी और उम्मीदवारों को 14 अप्रैल तक उस पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था. अगर CUET PG 2026 का रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों के चेहरे खिले हैं, तो कुछ निराश भी हैं. लेकिन क्या कम स्कोर आने का मतलब करियर खत्म हो जाना है? बिल्कुल नहीं. आज के समय में एक परीक्षा आपका भविष्य तय नहीं करती. अगर आपके नंबर कम आए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सही जानकारी और सही दिशा में उठाया गया कदम आपको आगे बढ़ा सकता है. जरूरी है कि आप अपने विकल्पों को समझें और बिना समय गंवाए अगला कदम तय करें.

क्या हैं आपके पास दूसरे विकल्प?

अगर CUET PG में स्कोर कम आया है, तो आपके पास कई रास्ते खुले हैं. आप अन्य यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एडमिशन के विकल्प तलाश सकते हैं. कई प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज अपने स्तर पर एडमिशन देती हैं. इसके अलावा कुछ कॉलेज मेरिट बेस पर भी सीट देते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप अलग-अलग संस्थानों की वेबसाइट पर जाकर जानकारी लें और समय पर आवेदन करें, ताकि एक साल खराब न हो.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या दोबारा परीक्षा देना सही रहेगा?

क्या आपको लगता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं? अगर हां, तो अगले साल CUET PG दोबारा देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इस दौरान आप अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं. एक साल का गैप सही प्लानिंग के साथ आपको और मजबूत बना सकता है. कई छात्र दूसरी बार में बेहतर स्कोर लाकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन हासिल करते हैं.

क्या स्किल कोर्स कर सकते हैं मदद?

आज के दौर में सिर्फ डिग्री ही नहीं, बल्कि स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं. अगर आपका स्कोर कम है, तो आप स्किल-बेस्ड कोर्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, कंटेंट राइटिंग या प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं. ये कोर्स कम समय में आपको जॉब के लिए तैयार करते हैं. साथ ही आप पार्ट टाइम काम करके अनुभव भी हासिल कर सकते हैं, जो भविष्य में काफी काम आता है.

क्या करियर के और भी रास्ते हैं?

अगर CUET PG से मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, तो करियर के कई और रास्ते भी मौजूद हैं. आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या इंटर्नशिप और जॉब के जरिए अनुभव ले सकते हैं. इसके अलावा विदेश में पढ़ाई का विकल्प भी खुला है. सबसे जरूरी बात यह है कि आप हार न मानें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार मेहनत करते रहें. सही सोच और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो सकती है.