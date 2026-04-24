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Hindi Newsशिक्षाCUET PG Result 2026 Today: आज जारी होगा NTA सीयूईटी पीजी रिजल्ट, समय और डायरेक्ट लिंक यहां

CUET PG Result 2026 Today: आज जारी होगा NTA सीयूईटी पीजी रिजल्ट, समय और डायरेक्ट लिंक यहां

CUET PG Result 2026 Today (OUT): आज एनटीए द्वारा सीयूईटी पीजी रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. रिजल्ट की डेट से लेकर समय की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर दी गई है. आइए सीयूईटी पीजी रिजल्ट और स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक समेत अन्य डिटेल्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:40 AM IST
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CUET PG Result 2026 Today
CUET PG Result 2026 Today

CUET PG Result 2026 Today (OUT): कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (PG) 2026 रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार कर रहे हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतजार बाकी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आज यानी 24 अप्रैल 2026 को CUET PG का रिजल्ट जारी किया जाने वाला है. इस तारीख की पहले ही आधिकारिक तौर पर एनटीए ने पुष्टि कर दी थी. 22 अप्रैल 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के माध्यम सीयूईटी पीजी 2026 रिजल्ट को घोषित करने का ऐलान कर दिया था. इस परीक्षा में लाखों स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था. अब सभी को सीयूईटी पीजी 2026 के स्कोरकार्ड जारी होने का इंतजार है. 24 अप्रैल को कितने बजे सीयूईटी पीजी 2026 रिजल्ट की घोषणा होगी? कैसे स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं? किस डायरेक्ट लिंक से सीयूईटी पीजी 2026 रिजल्ट चेक कर सकेंगे? 

कब और कितने बजे जारी होगा सीयूईटी पीजी रिजल्ट?

इस साल सीयूईटी पीजी 2026 परीक्षा का आयोजन 6 मार्च से 27 मार्च 2026 के बीच अलग-अलग तारीखों और शिफ्टों में आयोजित किया गया था. इस कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड की परीक्षा, सीयूईटी पीजी का रिजल्ट 24 अप्रैल, शुक्रवार को शाम 5 बजे के करीब जारी हो सकता है. NTA की आधिकारिक पोस्ट के अनुसार 24 अप्रैल को शाम 5 बजे सीयूईटी पीजी रिजल्ट 2026 की घोषणा की जाएगी.

कैसे डाउनलोड करें सीयूईटी पीजी का स्कोरकार्ड?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाएं.

  2. होम पेज पर 'CUET PG 2026 Result' लिंक शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद आवेदन नंबर और पासवर्ड या DOB दर्ज करें.

  4. इसके बाद 'Submit' पर क्लिक करें और स्क्रीन पर स्कोरकार्ड शो हो जाएगा.

  5. यहां से स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं.

सीयूईटी पीजी 2026 रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक

सीयूईटी पीजी 2026 रिजल्ट की घोषणा होने के बाद आप परिणाम को देखने और स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के लिए इस डायरेक्ट लिंक (exams.nta.ac.in/CUET-PG) पर भी क्लिक कर सकते हैं. अधिक जानकारी या रिजल्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स- exams.nta.ac.in या exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जा सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- NEET UG Admit Card 2026: इस दिन मिलेगा हॉल टिकट, 3 मई को एग्जाम, तुरंत जानें एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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