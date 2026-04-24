CUET PG Result 2026 Today: आज जारी होगा NTA सीयूईटी पीजी रिजल्ट, समय और डायरेक्ट लिंक यहां

CUET PG Result 2026 Today (OUT): कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (PG) 2026 रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार कर रहे हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतजार बाकी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आज यानी 24 अप्रैल 2026 को CUET PG का रिजल्ट जारी किया जाने वाला है. इस तारीख की पहले ही आधिकारिक तौर पर एनटीए ने पुष्टि कर दी थी. 22 अप्रैल 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के माध्यम सीयूईटी पीजी 2026 रिजल्ट को घोषित करने का ऐलान कर दिया था. इस परीक्षा में लाखों स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था. अब सभी को सीयूईटी पीजी 2026 के स्कोरकार्ड जारी होने का इंतजार है. 24 अप्रैल को कितने बजे सीयूईटी पीजी 2026 रिजल्ट की घोषणा होगी? कैसे स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं? किस डायरेक्ट लिंक से सीयूईटी पीजी 2026 रिजल्ट चेक कर सकेंगे?

कब और कितने बजे जारी होगा सीयूईटी पीजी रिजल्ट?

इस साल सीयूईटी पीजी 2026 परीक्षा का आयोजन 6 मार्च से 27 मार्च 2026 के बीच अलग-अलग तारीखों और शिफ्टों में आयोजित किया गया था. इस कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड की परीक्षा, सीयूईटी पीजी का रिजल्ट 24 अप्रैल, शुक्रवार को शाम 5 बजे के करीब जारी हो सकता है. NTA की आधिकारिक पोस्ट के अनुसार 24 अप्रैल को शाम 5 बजे सीयूईटी पीजी रिजल्ट 2026 की घोषणा की जाएगी.

CUET PG results will be announced on 24th April 2026 Add Zee News as a Preferred Source — National Testing Agency (@NTA_Exams) April 22, 2026

कैसे डाउनलोड करें सीयूईटी पीजी का स्कोरकार्ड?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाएं. होम पेज पर 'CUET PG 2026 Result' लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद आवेदन नंबर और पासवर्ड या DOB दर्ज करें. इसके बाद 'Submit' पर क्लिक करें और स्क्रीन पर स्कोरकार्ड शो हो जाएगा. यहां से स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं.

सीयूईटी पीजी 2026 रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक

सीयूईटी पीजी 2026 रिजल्ट की घोषणा होने के बाद आप परिणाम को देखने और स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के लिए इस डायरेक्ट लिंक (exams.nta.ac.in/CUET-PG) पर भी क्लिक कर सकते हैं. अधिक जानकारी या रिजल्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स- exams.nta.ac.in या exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जा सकते हैं.

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