CUET UG 2026 Admit Card OUT: 31 मई परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी, तुरंत करें डाउनलोड

CUET UG 2026 Admit Card OUT: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने बकरीद की वजह सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की डेट फिर से जारी की है. जिन उम्मीदवारों के लिए एग्जाम पोस्टपोन किया गया था उनके लिए सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर नई तिथियां जारी कर दी गई हैं. संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक पोस्टपोन सीईयूटी यूजी परीक्षा को अब 31 मई, 6 जून और 7 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा. इन तिथियों पर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी खास नजर बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि परीक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट कभी भी जारी किया जा सकता है. फिलहाल, एनटीएन ने सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. 31 मई को आयोजित होने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है.

CUET UG 2026: 31 मई को होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी

एनटीए ने 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. एजेंसी की ओर से कहा गया है कि जल्द ही 6 जून और 7 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

CUET (UG) 2026 Update Add Zee News as a Preferred Source Admit Cards for the re-scheduled CUET (UG) 2026 exam scheduled on 31 May 2026 are now available. Candidates can download their updated Admit Card from the official website:

https://t.co/CwVOHaySoB Admit Cards for exams scheduled on 06/07 June 2026 will… pic.twitter.com/K7yBwPFayS — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 28, 2026

कहां से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड?

सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा. आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सीयूईटी यूजी एडमिट कार्ड 2026 को डाउनलोड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना जरूरी होगा. इसके अलावा सरकार द्वारा जारी किए गए वैध फोटो पहचान पत्र को भी साथ ले जाना जरूरी होगा.

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कैसे डाउनलोड करें CUET UG एडमिट कार्ड?

सबसे पहले सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर 'CUET UG Admit Card' लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे.

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