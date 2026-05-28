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CUET UG 2026 Admit Card OUT: 31 मई परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी, तुरंत करें डाउनलोड

CUET UG 2026 Admit Card OUT: एनटीए की ओर से 31 मई को आयोजित होने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स cuet.nta.nic.in के माध्यम से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, आइए सीयूईटी यूजी एडमिट कार्ड 2026 को डाउनलोड करने का आसान तरीका बताते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 28, 2026, 10:30 AM IST
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CUET UG 2026 Admit Card OUT
CUET UG 2026 Admit Card OUT

CUET UG 2026 Admit Card OUT: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने बकरीद की वजह सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की डेट फिर से जारी की है. जिन उम्मीदवारों के लिए एग्जाम पोस्टपोन किया गया था उनके लिए सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर नई तिथियां जारी कर दी गई हैं. संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक पोस्टपोन सीईयूटी यूजी परीक्षा को अब 31 मई, 6 जून और 7 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा. इन तिथियों पर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी खास नजर बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि परीक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट कभी भी जारी किया जा सकता है. फिलहाल, एनटीएन ने सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. 31 मई को आयोजित होने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है.

CUET UG 2026: 31 मई को होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी

एनटीए ने 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. एजेंसी की ओर से कहा गया है कि जल्द ही 6 जून और 7 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

कहां से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड?

सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा. आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सीयूईटी यूजी एडमिट कार्ड 2026 को डाउनलोड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना जरूरी होगा. इसके अलावा सरकार द्वारा जारी किए गए वैध फोटो पहचान पत्र को भी साथ ले जाना जरूरी होगा.

ये भी पढ़ें- NEET UG 2026 Refund Update: छात्रों के लिए बड़ी खबर! अब नीट यूजी रिफंड के लिए इस तारीख तक सब्मिट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स

कैसे डाउनलोड करें CUET UG एडमिट कार्ड?

  1. सबसे पहले सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर 'CUET UG Admit Card' लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें.

  4. इसके बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे.

ये भी पढ़ें- CUET UG Exam 2026: 1.5 लाख छात्रों के लिए सीयूईटी यूजी की नई डेटशीट तैयार, 31 मई से आगे बढ़ी परीक्षा की तारीखें

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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