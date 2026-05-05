CUET UG 2026 Admit Card Out: एनटीए सीयूईटी यूजी एडमिट कार्ड जारी, जानिए कैसे करें डाउनलोड और एग्जाम डे पर क्या ले जाना है जरूरी

देशभर के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. National Testing Agency ने CUET UG 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो छात्र इस साल यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड जारी होते ही छात्रों के बीच उत्साह बढ़ गया है. यह दस्तावेज परीक्षा में शामिल होने के लिए बेहद जरूरी है. बिना एडमिट कार्ड किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि समय रहते अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें.

कब होगी परीक्षा?

CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई 2026 से 31 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में होगी. परीक्षा भारत के अलग-अलग शहरों के साथ विदेशों के कई परीक्षा केंद्रों पर भी आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के जरिए देश की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला दिया जाता है. यही वजह है कि हर साल लाखों छात्र इसमें शामिल होते हैं. उम्मीदवारों को अपने परीक्षा शहर, तारीख और रिपोर्टिंग टाइम की जानकारी एडमिट कार्ड में मिलेगी.

कैसे करें डाउनलोड?

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले cuet.nta.nic.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर दिखाई दे रहे CUET UG 2026 Admit Card लिंक पर क्लिक करें. अब अपना Application ID और Password या Application ID और Date of Birth दर्ज करें. जानकारी भरने के बाद सबमिट करें. इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें. परीक्षा वाले दिन एडमिट कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य होगा.

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क्या रखें ध्यान?

परीक्षा वाले दिन उम्मीदवारों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा. एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना जरूरी है. परीक्षा केंद्र पर तय समय से पहले पहुंचना होगा ताकि सुरक्षा जांच आसानी से पूरी हो सके. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन या अन्य प्रतिबंधित सामान परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें. छोटी सी गलती भी परीक्षा में परेशानी का कारण बन सकती है.